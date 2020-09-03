Врач рекомендовал отправить родителей школьников на самоизоляцию

Известный в Ростове-на-Дону врач Георгий Багдыков - не из "красной зоны". Он уролог, принимает пациентов амбулаторно в городской больнице. Однако, как и все врачи, входит в группу риска и все-таки заразился COVID-19. Благополучно преодолев кризис, он решил рассказать тем, кто до сих пор не верит в новый вирус, об особенностях этой инфекции. И дал интервью "Российской газете".

Прогноз на осень

Врач городской ростовской больницы Георгий Багдыков. Фото: Из личного архива Георгия Багдыкова.

Георгий Минасович, вы теперь, как говорится, лично знакомы с COVID-19. С учетом этого опыта, что можете посоветовать людям?

Георгий Багдыков: Думать о своей безопасности, соблюдать осторожность.

Да, регулярно мыть руки, носить маску в общественных местах. Она должна быть одноразовой и ее надо регулярно менять. Безусловно, маска - не панацея. Но и не надо впадать в другую крайность - носить ее даже дома или спать в ней.

Все медики очень серьезно относятся к коронавирусу. А вот многие мои друзья, представители творческих профессий, не верят в его существование, видят всемирный заговор в ограничениях. Я хочу, чтобы люди поняли: у врачей нет цели заставить граждан сидеть по домам, лишить свободы передвижения. Вы знаете, какое большое количество врачей умерло от COVID-19 (недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о 500 погибших - прим. ред.)? И тысячи медицинских работников, как и я, переболели этим вирусом.

Какой ваш прогноз по дальнейшей заболеваемости в стране?

Георгий Багдыков: Дай Бог, чтобы мой прогноз не оправдался. Но я прогнозирую рост заболеваемости коронавирусом осенью.

Связываю это с окончанием отпускного сезона и началом учебного года. Семьи вернутся из отпусков, с морского отдыха. Оттуда приедут и заболевшие. Это неизбежно. Дети, к счастью, мало болеют коронавирусом (кстати, эта тема требует особого научного исследования).

Но дети пошли в школу. И могут принести этот вирус в семьи - своим родителям, бабушкам и дедушкам. Я бы родителей отправил на изоляцию и ограничил контакты с внуками бабушек и дедушек. Хотя бы на осень. Ведь осень - это и время гриппа. Предстоит выдержать двойной удар - ОРВИ и коронавируса.

Но у нас теперь есть вакцина от нового коронавируса. В регионах начинается массовая вакцинация от гриппа. Так что должны выдержать. Кстати, вы лично будете делать прививку от гриппа и от коронавируса?

Георгий Багдыков: Надеюсь, что у меня выработался иммунитет после перенесенного заболевания. Но он не вечен. Так что вакцинироваться необходимо.

И я буду это делать. Вакцинация от гриппа - чрезвычайно нужный шаг. Именно вакцины спасли миллионы людей от смерти. Вспомним хотя бы ту же оспу. От коронавируса вакцинировать будут в первую очередь врачей и учителей. И это правильно.

Невероятная слабость!

Как получилось, что вы заболели? Сразу поняли, что это коронавирус?

Георгий Багдыков: Я соблюдал все меры предосторожности. В нашей больнице введены очень строгие меры от коронавируса: работает специальный фильтр, всем несколько раз в день мерят температуру, сотрудники проходят тестирования.

Все работают в одноразовых медицинских масках, перчатках, шапочках, защитных забралах, постоянно обрабатывают руки. Кабинеты дезинфицируются, за всем этим строго следит администрация. И тем не менее я заразился.

Значит, эти меры не работают?

Георгий Багдыков: Об этой болезни мы еще многое не знаем. И не всегда профилактические меры работают. Хотя они, несомненно, важны. И спасают жизни тысячам людей, в том числе и врачам.

Я знал, что могу заболеть. Врачи поликлиник и стационаров входят в группу риска. 25 лет я ежедневно общаюсь с десятками людей, которые страдают разными заболеваниями. За это время через мой кабинет прошло около 150 тысяч пациентов. Так что в моей практике встречалось разное.

Какие признаки ощутили? Ваши первые действия?

Георгий Багдыков: Особенность коронавируса - изнурительное, выматывающее течение заболевания и осложнения, которые он дает. Я, например, температурил две недели. При обычной простуде такого не бывает. Коронавирус, как правило, поражает легкие.

Сначала я испытал легкий озноб. Мне показалось, что я перегрелся на солнце. Потом подумал, что просто простыл. Но к вечеру поднялась температура. Я понял, что все серьезно. Тут же вызвал врача на дом, сообщил на работу.

Мазки подтвердили, что я болен. Компьютерная томограмма показала, что у меня двусторонняя пневмония. Объем поражения легких до 30 процентов. Это считается нетяжелым случаем. Я знаю людей, у которых легкие были поражены на 70 и более процентов.

Сразу самоизолировался. От предложенной госпитализации отказался, так как чувствовал себя неплохо, не задыхался. Меня поддерживали мои коллеги, я им очень за это благодарен. Со многими учился в медицинском институте. Я ни минуты не чувствовал, что остался один со своей бедой.

Температура все время держалась?

Георгий Багдыков: Я уже сказал, что течение COVID-19 у меня проходило несложно. Но лихорадило более двух недель, температура была небольшой - от 37 до 38 градусов к вечеру.

Я потерял вкус и обоняние. Еда стала "резиновой". Пропал аппетит. Очень много потел. Болело все тело. Я даже не мог дотронуться до кожи головы, так больно было.

И еще - слабость. О ней надо сказать особо. Невероятная слабость! Все время хотелось спать. Такой слабости и сонливости не было никогда. Хотя болел простудными заболеваниями я немало. К сожалению, эта пневмония у меня уже четвертая.

В COVID-19 есть такое, чего нет в других

Что помогло вам выздороветь?

Георгий Багдыков: Я вовремя начал лечиться. Благо это произошло на выходные, я не работал. Главное - получал адекватную противовирусную и антибактериальную терапию.

Конечно, течение этой болезни у всех проходит по-разному. И даже при своевременном лечении бывают печальные исходы. Так что в любом случае, спасибо Всевышнему за то, что живой.

Главное - не паникуйте! Сразу обращайтесь за помощью к врачам. И помните, что смертность от коронавируса не так уже велика. Думайте о хорошем.

Большую роль играет вера в успех лечения, вера во врачей, которые рядом с тобой, вера в близких тебе людей, друзей. Важно знать, что тебя любят, что ты не брошен. Ведь пациент находится на изоляции. Он ни с кем не общается. Но ему важно ощущать, что он нужен и любим. Неспроста столько откровений о болезни в соцсетях, например. Люди обычно стесняются говорить о своих болезнях, но об этой - пишут.

Говорят, во время ковида люди впадают в депрессию

Георгий Багдыков: И у меня ведь были минуты депрессии во время этой болезни. Хотя считалось, что мой случай не самый сложный, я не задыхался, неплохо дышал, нормально работало сердце. На сленге врачей, был перспективный больной.

Но я живой человек. И врач. Немало читал об этой болезни. Видел таких пациентов. Знаю, какие бывают осложнения. А, как говорится, во многих знаниях скрыты многие печали. Ночами, когда болел, передумал о многом. О том, как жил, что хорошего сделал, что успел, а что в жизни так и не сложилось. Наверное, от этих мыслей у меня появился страх. Страх смерти. Включал телевизор, чтобы отвлечься, но почти ничего не слышал и не видел. Я думал.

О чем?

Георгий Багдыков: Я решил, если вылечусь, то обязательно напишу, что все серьезнее, чем многие думают о COVID-19.

В этой болезни есть нечто такое, чего нет в других. То, с чем мы не сталкивались никогда. Абсолютно точно. Хотя по симптомам вроде все похоже на простуду и пневмонию. Но в этой "пневмонии" есть нечто такое, чего больше никогда не хочется ощутить. Странную страшную слабость, бесконечную температуру, непередаваемую боль во всем теле. И когда такие ощущения длятся больше двух недель, это очень тяжело перенести.

Также я дал себе слово, что, если вылечусь, то обязательно расскажу еще об одном важном обстоятельстве. Сегодня денежные выплаты совершенно справедливо получают медицинские работники, которые работают непосредственно в ковид-госпиталях. А обычные доктора, работающие в поликлиниках и стационарах, не получают таких выплат. Но ведь они тоже рискуют здоровьем. Я хотел бы обратиться к региональным депутатам с просьбой найти возможность для регулярных выплат докторам, которые ежедневно лечат людей.

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