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03.09.2020 05:58
Рубрика: Власть

Не в цвете хаки

На форуме "Армия" показали новинки двойного назначения
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 197(8251)
На военно-техническом форуме "Армия-2020" свои достижения продемонстрировали девять предприятий Южного Урала, в основном из Челябинска и Миасса, где сосредоточены ведущие центры машино- и приборостроения.

Среди "откомандированных" в столицу экспонатов немногие предназначены непосредственно для боевого применения. Главные новинки - вариации боевого модуля для сухопутного транспорта и катеров ВМФ, а также бронированный автомобиль семейства "Тайфун".Остальные экспонаты можно отнести к продукции двойного назначения.

Фото: Константин Завражин/РГ
Оружейные новинки форума "Армия-2020" испытают в сентябре

В частности, полуприцеп-тяжеловоз челябинских машиностроителей может быть использован для транспортировки бронетанкового оружия, но его место способна занять и иная техника. Многофункционален продукт и другой южноуральской компании. Комплекс для эпидемиологического контроля имеет широкую сферу применения. "Срабатывает" он при приближении человека с повышенной температурой. Фото заболевшего сразу попадает в базу данных, а на диске устройства сохраняется ролик, где видна траектория движения этого человека. Способность комплекса распознавать лица исключает ложную или повторную тревогу.

Заметное место на выставке - у челябинского радиозавода, системы навигации и посадки которого установлены почти на всех авианесущих кораблях ВМФ России, включая тяжелые "Адмирал флота Горшков", "Адмирал флота Кузнецов" и атомный крейсер "Петр Великий". На этот раз компания презентовала интеллектуальную систему мониторинга, которая следит за передвижением потенциально опасных объектов. Ее создатели подчеркивают: техника пригодна и для охраны жилых, промышленных строений, хотя приоритет, судя по всему, отдается авиационной и транспортной безопасности. Испытания, проведенные в челябинском аэропорту им. И.В. Курчатова и на территории крупной сырьевой базы, показали, что система обнаруживает и распознает не менее 30 объектов в поле зрения. Разработчики уверяют: сенсоры гораздо эффективнее камер видеонаблюдения. Один такой комплекс заменит более полутора десятка камер, даже в непогоду увидит все. Однако конструкторы стремятся пойти дальше, создав комплексы превентивной аналитики, чтобы нештатные ситуации было можно предвидеть заранее и минимизировать риски.

Один из образцов современной конверсии - светильник для "умного города", оснащенный видеокамерой, анализатором воздуха, Wi-Fi и звуковым оповещением

Специализированное конструкторское бюро из Челябинска представило макет микрогазотурбинной установки для автономного энергоснабжения. В нефтегазовой отрасли в качестве топлива для турбины используется попутный нефтяной газ, что позволяет отказаться от факельных систем утилизации, загрязняющих атмосферу. Применимы эти технологии в ЖКХ.

Фото: iStock
Предприятия ОПК увеличат выпуск гражданской продукции

Поддержал "мирный" тренд челябинской делегации и тракторный завод, известный своими бронетанковыми двигателями. Он отправил на форум макеты вполне гражданского бульдозера, трубоукладчика и фронтального погрузчика. Такая техника используется для прокладки дорог, трубопроводных сетей, работы в карьерах и на стройках. Близость армейской тематике выразилась в музейных экспонатах, дополнивших организованную в рамках форума выставку "Реликвии танковых заводов". Туда отправили исторические модели моторов, пепельницу из поршня двигателя, на которой оставили автографы знаменитые изобретатели отечественных бронемашин, китель и фуражку главного конструктора Челябинского Кировского завода Николая Духова, а также изготовленные в Златоусте легендарные черные ножи, которыми в годы войны вооружали бойцов Уральского танкового добровольческого корпуса.

Перед ОПК не первый уже год ставится задача диверсификации производства, перевода части мощностей на выпуск изделий гражданского назначения. Продуктовая линейка южноуральцев подтверждает: движение в этом направлении есть, не все, что выходит из стен заводов, имеет защитную окраску.

Показателен пример предприятия, являющегося важным звеном в танковой кооперации. Наряду с боевыми модулями его специалисты предложили в экспозицию многофункциональный светильник, оснащенный видеокамерой и анализатором воздуха, позволяющим определить содержание вредных промышленных выбросов. Плюс Wi-Fi и звуковое оповещение. Светильник этот больше подходит не для полигонов, а улиц мегаполисов, хорошо вписывается в концепцию "умного" города.

Между тем

На форуме Челябинская область подписала с холдингом "Росэлектроника" соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Стороны собираются совместно реализовывать проекты, ориентированные на повышение комфортности и безопасности городов, энергоэффективности муниципального хозяйства. Еще одно соглашение подписано с УВЗ. Оно нацелено на модернизацию и рост производства на подведомственных предприятиях. Акцент - на выпуск дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, технологичного электрооборудования.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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