Сразу две школы Екатеринбурга по распоряжению Роспотребнадзора в среду закрылись на карантин из-за коронавируса, их ученики отправлены на дистанционное обучение. А начиная с четверга, слушать учителя на дому приходится и ребятам из нескольких классов еще двух образовательных учреждений города.

Конечно, родителей школьников такая новость шокировала, а вот эпидемиологи считают подобную ситуацию в условиях пусть и утихшей, но не исчезнувшей пандемии нормальной: ограничительные меры необходимы.

Как выяснилось, одна из закрытых на карантин - небольшая школа N 179 из пригородного поселка Северка - учеников не принимала вовсе. В канун 1 сентября у сотрудника образовательного учреждения заподозрили инфекцию, и на 14 карантинных суток допуск к партам был запрещен. День знаний северские школяры сразу начали дистанционно. Без букетов, но в надежде, что через две недели они-таки встретятся в классах. А в екатеринбургской гимназии N 120 целый класс пришлось отправить по домам, потому что родители отправили своего сына в школу, не побеспокоившись о состоянии его здоровья. Кашель и высокая температура дали школьным врачам повод заподозрить у него COVID-19.

В министерстве образования региона и в соответствующем департаменте Екатеринбурга комментировать ситуацию "РГ" отказались, ссылаясь на то, что решение принимает оперативный штаб. Но в самих школах и даже отдаленных от областного центра корреспонденту "РГ" рассказывают, что по-прежнему осваивают цифровые технологии и готовятся к полному дистанционному обучению.

- Весной у нас была легкая паника, но все технические вопросы быстро решились, дальше все пошло как по маслу, и даже появился какой-то драйв, - говорит директор школы из села Криулино Вероника Валиева. - Мы теперь не боимся дистанционки и готовы работать в цифровом формате.