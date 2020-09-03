Один из последних социальных проектов "Газпрома", направленный на улучшение качества жизни населения Ямала, - капремонт автотрассы Новозаполярный - Тазовский.

Когда эту дорогу торжественно открывали в 2006 году, ее называли "дорогой жизни" - настолько велика роль транспортной магистрали в социально­-экономическом развитии территории. Наличие асфальтированной дороги позволяет сдерживать цены на товары народного потребления, снять зависимость от навигации и погодных условий, регулярно завозить в поселок Тазовский различные грузы, в том числе строительные.

Полная стоимость проекта вместе с мостами составила в то время более восьми миллиардов рублей. А теперь настало время для основательного ремонта трассы протяженностью 120 километров.

Генеральный подрядчик капремонта - компания "Газстройпром". На субподряде трудятся специалисты из Омска. Сейчас костяк коллектива вместе с техникой переброшен на Заполярное месторождение.

"На объекте находятся свыше 140 человек, задействовано 102 единицы спецтехники. Мы приложили большие усилия, чтобы поставить и смонтировать на Заполярном месторождении асфальтобетонный завод, - говорит Никита Клещев, главный инженер субподрядчика. - Нам предстоит выполнить капитальный ремонт 29,8 километра трассы: обновить дорожное полотно, привести в проектное положение откосы, обустроить их, установить барьерные ограждения и дорожные знаки".

Работы по планировке, перевозке грунта и досыпке на обочины начались на этом участке трассы еще в феврале. К асфальтированию же приступили восьмого июля - ровно в тот день, когда асфальтобетонный завод выдал первую партию продукции.

"Сегодня можно говорить о стопроцентном завершении фрезерования дорожного основания. На 50 процентов выполнены работы по укреплению и приведению в проектное положение откосов. Сейчас идет укладка нижнего выравнивающего слоя, готово уже 25-30 процентов от необходимого объема, - рассказывает Никита Клещев.

Сейчас ширина дороги Новозаполярный - Тазовский составляет шесть метров. После ремонта за счет укрепления обочин с каждой стороны прибавится еще по полметра. Грузовым автомобилям станет гораздо комфортнее проходить этот участок.

Укладку асфальта подрядчик обещает завершить к концу сентября. Параллельно за асфальтоукладочным комплексом будет двигаться комплекс по укреплению обочин. После наложения второго слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона дорожники начнут устанавливать барьерные ограждения - в общей сложности на 23 погонных километрах. Полностью обустройство трассы закончат в октябре.