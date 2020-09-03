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03.09.2020 19:11
Рубрика: Экономика

Нам по пути

"Газпром" вкладывает средства в ремонт дорог на Ямале
Текст: Виолетта Денисова (ЯНАО)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
Один из последних социальных проектов "Газпрома", направленный на улучшение качества жизни населения Ямала, - капремонт автотрассы Новозаполярный - Тазовский.
В капитальном ремонте автодороги Новозаполярный - Тазовский задействовано 102 единицы спецтехники. Фото: Архив компании "Газпром добыча Ямбург" В капитальном ремонте автодороги Новозаполярный - Тазовский задействовано 102 единицы спецтехники. Фото: Архив компании "Газпром добыча Ямбург"
В капитальном ремонте автодороги Новозаполярный - Тазовский задействовано 102 единицы спецтехники. Фото: Архив компании "Газпром добыча Ямбург"

Когда эту дорогу торжественно открывали в 2006 году, ее называли "дорогой жизни" - настолько велика роль транспортной магистрали в социально­-экономическом развитии территории. Наличие асфальтированной дороги позволяет сдерживать цены на товары народного потребления, снять зависимость от навигации и погодных условий, регулярно завозить в поселок Тазовский различные грузы, в том числе строительные.

Фото: iStock
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Полная стоимость проекта вместе с мостами составила в то время более восьми миллиардов рублей. А теперь настало время для основательного ремонта трассы протяженностью 120 километров.

Генеральный подрядчик капремонта - компания "Газстройпром". На субподряде трудятся специалисты из Омска. Сейчас костяк коллектива вместе с техникой переброшен на Заполярное месторождение.

"На объекте находятся свыше 140 человек, задействовано 102 единицы спецтехники. Мы приложили большие усилия, чтобы поставить и смонтировать на Заполярном месторождении асфальтобетонный завод, - говорит Никита Клещев, главный инженер субподрядчика. - Нам предстоит выполнить капитальный ремонт 29,8 километра трассы: обновить дорожное полотно, привести в проектное положение откосы, обустроить их, установить барьерные ограждения и дорожные знаки".

Работы по планировке, перевозке грунта и досыпке на обочины начались на этом участке трассы еще в феврале. К асфальтированию же приступили восьмого июля - ровно в тот день, когда асфальтобетонный завод выдал первую партию продукции.

"Сегодня можно говорить о стопроцентном завершении фрезерования дорожного основания. На 50 процентов выполнены работы по укреплению и приведению в проектное положение откосов. Сейчас идет укладка нижнего выравнивающего слоя, готово уже 25-30 процентов от необходимого объема, - рассказывает Никита Клещев.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО/РИА Новости
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Сейчас ширина дороги Новозаполярный - Тазовский составляет шесть метров. После ремонта за счет укрепления обочин с каждой стороны прибавится еще по полметра. Грузовым автомобилям станет гораздо комфортнее проходить этот участок.

Укладку асфальта подрядчик обещает завершить к концу сентября. Параллельно за асфальтоукладочным комплексом будет двигаться комплекс по укреплению обочин. После наложения второго слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона дорожники начнут устанавливать барьерные ограждения - в общей сложности на 23 погонных километрах. Полностью обустройство трассы закончат в октябре.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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