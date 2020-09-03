Готовы ли российские машиностроители обеспечить пищепром оборудованием

Пищевая промышленность России - темпы ее развития, запуск новых продуктов - предметы зависти для других отраслей, считают аналитики. Существенным стимулом к взрывному росту производства послужили введенные несколько лет назад санкции со стороны Запада и контрсанкции России: ограничения на ввоз заграничных товаров заставили отечественных производителей ударными темпами наращивать собственное производство. О том, готово ли российское машиностроение обеспечить пищевиков современным надежным оборудованием и нужно ли оно производителям продуктов питания, говорили на онлайн-сессии "Иннопрома".

- В отрасли пищевого машиностроения России сейчас более 270 действующих предприятий в 51 регионе. 80 процентов из них - субъекты малого и среднего бизнеса, - рассказывает директор департамента Минпромторга России Мария Елкина. - За последние три года темпы изготовления оборудования для производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья выросли более чем в полтора раза.

Российское оборудование востребовано не только внутри страны, но и активно продается на экспорт - в основном в страны СНГ, но есть заказчики и из дальнего зарубежья, например, Аргентина с помощью российских поставщиков оснащает молокозаводы. По мнению Марии Елкиной, это говорит о том, что отечественные производители готовы выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию, потеснить на рынке зарубежные компании.

Государство своим заводам помогает: существуют разные меры поддержки отрасли, а год назад правительство РФ утвердило стратегию развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2030 года. Машиностроители, работающие на пищепром, могут получить субсидии на обновление оборудования, льготные займы. Очень популярна и востребована мера поддержки спроса, когда государство компенсирует производителю скидку, которую он предоставляет покупателю.

Конкурировать на равных с транснациональными гигантами, работающими на рынке уже много десятилетий и предлагающими оборудование для каждого этапа производства, отечественные машиностроители вряд ли в ближайшее время смогут: и объемы, и компетенции пока недостаточные, считают эксперты.

- У нас был опыт покупки российского оборудования. Оно не выдержало конкуренции с импортным: мы его опробовали и поставили на склад, - сожалеет генеральный директор екатеринбургского хлебомакаронного комбината СМАК Владилен Фуфаров.

На ряде молочных предприятий есть техника и емкости российского производства, но чаще это отдельные блоки технологической цепочки или отдельные виды оборудования, рассказывает генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

- Компаний, готовых предоставлять комплексные решения для строительства или модернизации производства, в России пока нет. Но это вопрос будущего. Если меры поддержки станут системными, то, наверное, в течение 10-15 лет появятся лидеры, способные на комплексные решения, - считает он.

- Проблема кроется в нашем советском наследии, когда одно предприятие производило один компонент, другое - другой, а какие-то в стране не производились вообще, - объясняет заместитель директора ассоциации "Росспецмаш" Роман Саломатин.

По его словам, еще несколько лет назад заводы работали именно по такому принципу и не предлагали интегрированных решений, тогда как спрос есть именно на них: пищевикам удобнее прибрести линию целиком, а не выискивать, где купить тестомес, где печь, где конвейер. Сегодня тенденция меняется, в стране уже есть компании, готовые идти навстречу клиентам, даже организуя для этого кооперационные цепочки. Так, в прошлом году на одном из хлебозаводов Самарской области установили линию, полностью выполненную на компонентах российских производителей, причем, нескольких.

- Есть целые сектора, в которых в ближайшие годы ожидается бум спроса на оборудование, например, производство сухого молока: оно не модернизировалось последние лет двадцать, - говорит Артем Белов. - Взрывной спрос будет и в производстве сыров: в ближайшие три года планируется реализовать проекты совокупным объемом примерно в 200 тысяч тонн продукции - примерно треть от того, что мы производим сейчас. И есть еще целый ряд перспективных сегментов. К тому же в каждом регионе есть заводы, требующие модернизации.

Владилен Фуфаров считает, что российским машиностроителям следует также обратить внимание на такие звенья производственной цепочки, как логистические комплексы и производство упаковки. Они необходимы всем пищевикам - производителям и молока, и хлеба, и мяса, а значит, в этом сегменте очень широкие возможности.