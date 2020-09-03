На Урале объяснили скоропостижную смерть супругов от коронавируса

Новости

Дженна Коулман может появиться в четвертом сезоне "Виктории" 11:50
Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября 11:45
В Карелии у 16 артистов музтеатра выявили коронавирус 11:42
Вышла посмертная книга Андрея Дементьева 11:37
Керамика или серебро: где лучше всего хранить чай 11:30
В Париже появились передвижные лаборатории для тестирования на COVID-19 11:25
Актриса Александра Бортич родила первенца 11:22
В Индии зафиксирован новый рекорд прироста числа зараженных COVID-19 11:17
Как избежать стресса и правильно разбудить ребенка 11:12
В Приамурье СК начал проверку после травм школьников от кварцевания 11:08
Минфин признал доходом продажу подержанных вещей 11:02
Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Беларуси 10:55
Тайфун "Майсак" стал причиной аварий на ЛЭП в Приморье 10:48
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей 10:33
Латунные копии 8 шлюзов украсят Северный речной вокзал в Москве 10:32
Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе 10:29
Матвиенко: Надо объединить усилия для окончательной победы над терроризмом 10:25
БелАЭС выработает первую электроэнергию к ноябрю 10:25
Инспекторы Мосприроды выписали 360 штрафов за пикник в лесу 10:22
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ 10:15
В Крыму до конца года вызовут искусственные дожди 10:08
СК предъявил окончательное обвинение Анатолию Быкову по делу об убийстве 09:48
В Благовещенске дети пострадали из-за кварцевания в школе 09:46
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе 09:40
Россия заняла 23-е место по уровню качества элит 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

На Урале объяснили скоропостижную смерть супругов от коронавируса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В правительстве Челябинской области изучили обстоятельства смерти от коронавируса супружеской четы из города Карталы. Комиссия с участием главных внештатных специалистов минздрава детально разобрала каждый этап оказания медицинской помощи, сообщила на своей страничке в Facebook первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

В Челябинской области особый режим продлен до 6 сентября

- Установлено, что на догоспитальном этапе врачи недооценили сопутствующие заболевания пациентки и пошли на поводу в ее отказе от госпитализации. Хотя должны были доложить главному врачу и предпринять меры убеждения в ее необходимости, - сообщила Ирина Гехт. - Но при этом тактика лечения была правильная.

По словам Гехт, скончавшаяся женщина болела сахарным диабетом, и врачи в первую очередь нормализовали у нее сахар. От перевозки на КТ машиной "скорой помощи" пациентка отказалась. Ее отвозил муж в сопровождении врача с кислородным баллоном.

Однако уже в Варненской больнице женщине стало плохо, и произошла остановка сердца. Там же обратили внимание и на одышку мужа. Ему провели томографию, которая показала 85-процентное поражение легких. Однако и муж согласился на госпитализацию только после того, как отгонит машину домой. При этом его также сопровождал участковый терапевт с кислородным баллоном.

Помочь ему уже не смогли - высокое поражение легких и сопутствующие заболевания также привели к летальному исходу.

- Здоровье - это непреходящая ценность, - посетовала вице-губернатор. - И ответственность за него лежит не только на врачах, но и на нас с вами: нашем внимании к своему состоянию, ежегодной диспансеризации и настороженности в случае заболевания.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлено 76 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 14600 человек. Из них более 11600 пациентов выздоровели и выписались из больниц. 381 южноуралец скончался.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Ефремов: Я признаю свою вину
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Минстрою выделят 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете