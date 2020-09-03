На Урале объяснили скоропостижную смерть супругов от коронавируса

В правительстве Челябинской области изучили обстоятельства смерти от коронавируса супружеской четы из города Карталы. Комиссия с участием главных внештатных специалистов минздрава детально разобрала каждый этап оказания медицинской помощи, сообщила на своей страничке в Facebook первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

- Установлено, что на догоспитальном этапе врачи недооценили сопутствующие заболевания пациентки и пошли на поводу в ее отказе от госпитализации. Хотя должны были доложить главному врачу и предпринять меры убеждения в ее необходимости, - сообщила Ирина Гехт. - Но при этом тактика лечения была правильная.

По словам Гехт, скончавшаяся женщина болела сахарным диабетом, и врачи в первую очередь нормализовали у нее сахар. От перевозки на КТ машиной "скорой помощи" пациентка отказалась. Ее отвозил муж в сопровождении врача с кислородным баллоном.

Однако уже в Варненской больнице женщине стало плохо, и произошла остановка сердца. Там же обратили внимание и на одышку мужа. Ему провели томографию, которая показала 85-процентное поражение легких. Однако и муж согласился на госпитализацию только после того, как отгонит машину домой. При этом его также сопровождал участковый терапевт с кислородным баллоном.

Помочь ему уже не смогли - высокое поражение легких и сопутствующие заболевания также привели к летальному исходу.

- Здоровье - это непреходящая ценность, - посетовала вице-губернатор. - И ответственность за него лежит не только на врачах, но и на нас с вами: нашем внимании к своему состоянию, ежегодной диспансеризации и настороженности в случае заболевания.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлено 76 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 14600 человек. Из них более 11600 пациентов выздоровели и выписались из больниц. 381 южноуралец скончался.