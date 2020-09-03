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03.09.2020 15:22
Рубрика: Происшествия

На жителя Екатеринбурга завели дело за избиение собаки в лифте

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Екатеринбурга, который попал в объектив камеры наружного наблюдения в лифте в момент, когда побил собаку, стал фигурантом уголовного дела.

В Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными

Мужчина, заходя в лифт, с такой силой пнул маленького питомца, что тот врезался в противоположную от двери стену кабины. Запись издевательства над животным разошлась по соцсетям, неравнодушные соседи обратились к зоозащитникам и в правоохранительные органы.

"По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения - подписка о невыезде", -сообщили "РГ" в пресс-группе городского управления МВД.

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