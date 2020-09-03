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03.09.2020 19:13
Рубрика: Общество

Моржи устремились на пляж

Энергетики стали инициаторами уборки арктических территорий
Текст: Наталия Швабауэр (ЯНАО)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
Необитаемый остров Вилькицкого находится всего на 100 километров восточнее Белого, между Обской губой и Енисейским заливом. И так же, как на Белом, люди оставили здесь тонны мусора. В советские времена на острове дислоцировалась воинская часть и метеостанция.
Волонтеры освободили лежбище моржей на западном побережье Ямала от трех тысяч бочек из-под топлива, 12 цистерн и нескольких ветхих построек. Фото: Пресс-служба администрации губернатора ЯНАО Волонтеры освободили лежбище моржей на западном побережье Ямала от трех тысяч бочек из-под топлива, 12 цистерн и нескольких ветхих построек. Фото: Пресс-служба администрации губернатора ЯНАО
Волонтеры освободили лежбище моржей на западном побережье Ямала от трех тысяч бочек из-под топлива, 12 цистерн и нескольких ветхих построек. Фото: Пресс-служба администрации губернатора ЯНАО

Ликвидация накопленного ущерба началась в 2017-м. За три года волонтеры очистили 82 гектара поверхности, снесли 20 ветхих зданий, собрали 334 тонны металлолома и 3400 бочек, каждая на 200 литров. Летом 2020-го урожай оказался не менее впечатляющим: за 20 дней расчищено от хлама 43 гектара, демонтировано по полтора километра старого водопровода и теплотрассы, подготовлено к вывозу 130 тонн металла плюс 800 бочек. Сам вывоз запланирован на баржах на следующий год. Кроме того, волонтеры взяли пробы почвы, воды и донных отложений, чтобы отследить, как восстанавливается экосистема острова, и провели аэрофотосъемку территории с квадрокоптера.

Фото: iStock
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Изначально планировалось, что в состав экодесанта войдут не только россияне, но и иностранцы, но из-за пандемии решили отряд сформировать из жителей Салехарда и Нового Уренгоя, которым не нужно проходить обсервацию, а также тех, кто успешно отучился по дистанционной образовательной программе. Она состояла из 30 часов лекций по основам прикладной экологии, курсов по технике безопасности и психологических тестов.

В итоге набрали 18 человек: крепких телом и духом мужчин не старше 40 лет. Добирались они до Крайнего Севера из самых разных уголков страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ухты, Калуги, Воронежа, Асбеста и Крыма. Суровые волонтерские будни снимали профессиональные режиссер и оператор: Киностудия имени Горького готовит документальный фильм о "генеральной уборке" Арктики. "В состав команды вошли ребята, для которых желание попасть сюда оказалось сильнее всех преград. Их приезд организовали в соответствии со всеми принятыми санитарными нормами", - подчеркнул председатель межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.

Если на острове Вилькицкого добровольцы побывали уже в четвертый раз, то на Харасавэйском месторождении - впервые. Восемь человек три недели очищали прибрежную линию, где располагается крупнейшее в мире лежбище моржей. Собрали 3000 бочек и 12 огромных цистерн, снесли больше 12 построек. По словам Андрея Умникова, директора Российского центра освоения Арктики, отряду, несмотря на его малочисленность, даже удалось вытащить из ила из песка два старых трактора. И завершить работу с опережением графика на два дня.

В сентябре у ластоногих, занесенных в Красную книгу, начался "пляжный сезон". По прогнозам ученых, моржи снова вернутся на ямальский берег и смогут отдохнуть с комфортом, а не среди ржавых бочек с риском пораниться. В прошлом году на мысе Харасавэй было зафиксировано уникальное явление: здесь устроили лежбище около 1000 особей с детенышами. Предыдущий рекорд случился 34 года назад: тогда у полуострова собралось 384 редких животных.

Волонтерские экспедиции на Карское море организуются "Зеленой Арктикой" совместно с Российским центром освоения Арктики и департаментом внешних связей ЯНАО при поддержке предприятий ТЭК. Такие компании, как "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", Транснефть, "Новатэк", "Газпром добыча Надым", "Газпром добыча Уренгой", "Газпром добыча Ноябрьск", "Газпром добыча Ямбург" не только закупают снаряжение, продукты, спецодежду для отрядов, но и командируют туда своих представителей.

Фото: предоставлено участниками комплексной экспедиции РГО и Северного флота на архипелагах Арктики
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Конкурс среди добровольцев огромный. К примеру, весной 2020 года поступило 267 заявок, после анкетирования отобрали 140 человек из 8 стран. Завершили программу 59 парней и 57 девушек. Правда, девчат в Арктику не берут: чтобы бочки таскать и бытовки разбирать, нужна мужская сила. Да и быт там крайне неприхотлив. Спят добровольцы в вагончиках-модулях советского периода, моются в бывшем доме-бочке. Выходной - всего один в неделю.

Тем не менее желающих попасть на Крайний Север с каждым годом все больше. Приезжают не ради денег. Кто-то ради романтики, кто-то проверить себя, выйти за рамки комфорта. Но главное, что греет всех членов полярного братства, - они совершают благое дело.

Прямая речь

Александр Ямохин, главный федеральный инспектор ЯНАО:

- Одной из задач нацпроекта "Экология" является эффективное обращение с отходами производства, включая ликвидацию несанкционированных свалок. Очень важно последовательно проводить работу по очистке арктических регионов, развивать и поддерживать добровольческие инициативы.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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