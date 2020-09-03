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03.09.2020 09:20
Рубрика: Общество

В Челябинске запущен опрос о реконструкции главного городского парка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Мэрия Челябинска начала интерактивный опрос горожан по вопросам грядущей реконструкции городского парка имени Гагарина. До 9 сентября свое видение о необходимых изменениях челябинцы могут высказать, заполнив специальную анкету в интернете, сообщили в четверг в городской администрации.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Мы и управление культуры хотим встретиться с жителями и вместе сформулировать главные ценности обновленного парка, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Перед этими встречами мы хотим узнать, как вы используете парк Гагарина, и что хотите в нём видеть.

Грядущее благоустройство уже вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые горожане высказали недовольство недостаточным освещением парка и хотели бы увидеть в нем праздничную иллюминацию.

Другие хотели бы отделить пешеходные зоны от любителей прогулок на двухколесном транспорте, создав для них специальные велодорожки, добавить новые аттракционы для детей и спортивные площадки для молодежи.

Теперь свое мнение может высказать любой горожанин. Оно обязательно будет принято во внимание при разработке будущей концепции парка, отметили в мэрии.

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