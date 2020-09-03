В одном из крупных торговых центров города снесли фудкорт. На этом месте строят нечто новое: на пяти тысячах квадратных метров разместятся 50 небольших кафе с разной этнической кухней, 20 рыночных зон, а также площадки для лекций, концертов и мастер-классов.

Работу над проектом начали еще в ноябре прошлого года. Демонтаж ресторанов стартовал в марте, сейчас на площадке устанавливают конструкции, которые станут основаниями "островков", и возводят второй этаж для посадочных мест.

- Пандемия нам даже сыграла на руку. Стройка - это шум, грязь. Так как торговый центр был закрыт, мы смогли работать не только ночью. Но, если бы тот самый китаец, с которого пошла волна заражения, съел летучую мышь у нас, ничего бы не случилось: мы бы ее нормально приготовили, - шутит маркетолог проекта Екатерина Шихова.

На фудмаркете можно будет отведать русскую, грузинскую, мексиканскую, китайскую, израильскую, югославскую, узбекскую, чешскую, вьетнамскую кухни. Рестораторы предложат гостям кофе или чай матча, десерты, меню из серии "правильное питание". Именно в разнообразии и заключается главная разница между фудкортом и фудмаркетом. Посетители первых ищут знакомую еду из сетевых кафе, которую можно купить, сразу же съесть и пойти за покупками. В фудмаркете сетей не будет. Меню каждого островка уместится всего в десять позиций. Поэтому получится быстрее и дешевле, чем в ресторане. Планируется, что средний чек в екатеринбургском фудмаркете составит 500 рублей, с учетом того что здесь планируют комплексные обеды и завтраки, "меню дня".

Любое заведение может стать резидентом только после "слепой" дегустации

Несмотря на то что заказчиком и инвестором проекта выступил торговый центр, исполнители хотят сделать так, чтобы посетители забыли, что вокруг них - магазины. Поможет в этом отдельный лифт с улицы и дизайн: пол, потолок, освещение будут отличаться от основного здания. В интерьер хотят вписать уральскую айдентику, порой шуточную. Например, горы и малахит могут соседствовать с семечками и уличной плиткой, которую постоянно перекладывают.

По словам Екатерины Шиховой, для арендаторов вложение в фудмаркет тоже выгодно. В точку общепита размером 20-50 квадратных метров достаточно вложить около двух миллионов рублей, а разрешений понадобится меньше, чем при открытии отдельного ресторана. По ее прогнозам, инвестиции окупятся быстро: на фудмаркете возможна единовременная посадка 1100 человек, а проходимость оценивают выше, чем в 6,5 тысячи человек. Столько людей ежедневно посещали фудкорт с фастфудом, который находился здесь ранее.

Примечательно, что любое заведение может стать резидентом екатеринбургского фудмаркета только после "слепой" дегустации. Причем пробуют блюда не только те, кто занимается реализацией проекта, но и кулинарные критики, эксперты, просто любители той или иной этнической кухни. На каждую концепцию, как правило, поступает по 3-5 заявок, а вот готовить вьетнамский суп Фо Бо, пиццу, хинкали и хачапури вызвались по десять компаний. Впрочем, список резидентов еще не закрыт, многие кандидаты пока обсуждаются.

- Конечно, нам было бы проще заключить договоры со всеми сейчас и спать спокойно, но надо стремиться к хорошему уровню. Мы сами фанаты Екатеринбурга и хотели бы, чтобы здесь было классное и интересное место, - признается Екатерина.

Из-за коронавируса точная дата завершения монтажа пока не определена, планируется открыть объект до конца года.

Кстати

Екатеринбургский фудмаркет будет первым проектом в Свердловской области, а вот в УрФО - вторым. Опередили челябинцы. Там модные заведения общепита и площадки для мероприятий объединили с фермерским рынком.