В Магнитогорске открыли памятник "военному детству"

В Магнитогорске в годовщину окончания Великой отечественной войны открыли памятник, увековечивший трудовой подвиг детей. Монумент скульптора, члена московского Союза художников Михаила Баскакова был отлит из бронзы в очень короткие сроки, сообщили в четверг администрации города.

- С идеей увековечить трудовой подвиг детей в годы войны к главе Магнитогорска Сергею Бердникову обратились ветераны, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Скульптурная композиция, высотой почти три метра и весом около двух тонн, была отлита в скульптурной мастерской в Екатеринбурге и установлена на две плиты красного гранита, олицетворяющего огонь войны.

- Мой отец в те годы был ребенком, но при этом работал по 12 часов токарем за станком, как и другие дети. Именно благодаря таким нечеловеческим усилиям, Магнитогорск и стал опорным краем державы, помог приблизить день Победы, - рассказал во время церемонии открытия памятника сам градоначальник. - Подобного памятника нет ни в одном другом городе страны. Это место будет напоминать нам о тех тяжелых годах. Сейчас от нас требуется одно - сохранить эту память на долгие годы, передать ее нашим детям и внукам.

- Я рад, что памятник всем понравился. Очень волновался, но все прошло хорошо. Удачно был выбран и красный камень, он очень нарядный и гармонично вписывается в общую композицию, - поделился впечатлениями автор скульптуры Михаил Баскаков.