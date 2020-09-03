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03.09.2020 15:40
Рубрика: Происшествия

В Магнитогорске завели дело из-за слогана о пользе пива

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

УФАС по Челябинской области возбудила административное дело из-за рекламного слогана, размещенного на входной группе магазина пенных напитков с весьма характерным названием - "Мой толстый друг". Креативные торговцы украсили его фразой "Кто пиво пьет, тот 100 лет проживет", сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.

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- Данные сведения адресованы неопределенному кругу лиц, направлены на формирование и интереса к реализуемому товару и могут сформировать мнение о пользе алкогольной продукции для здоровья человека, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - По закону о рекламе это строжайше запрещено. Более того, любая реклама алкогольной продукции должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного употребления, которому должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной площади.

Об этом торговцы пенного напитка, естественно не позаботились. Теперь им грозит административный штраф на сумму до полумиллиона рублей.

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