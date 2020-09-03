Не одно десятилетие Тюмень удивляет российских и иностранных туристов сувенирами в виде тканых ковров и скульптур из резной кости. Как-никак культурные бренды Западной Сибири. Вещи, выполненные в этих техниках, безусловно, превосходны, да не всем по карману: даже на миниатюру с мизинец ребенка придется значительно потратиться.

Подарков статусом и ценой ниже в регионе, конечно, хватает, но они обыкновенные. Чтобы заполнить среднюю нишу сувенирного бизнеса качественной продукцией, минувшим летом областное агентство по туризму и продвижению совместно с Тюменским домом ремесел объявили конкурс на лучший презент "Из Сибири с любовью".

Как отметила начальник отдела развития туризма агентства Александра Шарпан, после объявления результатов работы победителей попадут на стенды всех туристско-информационных киосков Visit Tyumen, а консультанты будут рассказывать о них гостям.

По словам специалиста, в последнее время туристы все чаще выбирают на сувенир деликатесы: варенье из шишек, десерты из кедровых семечек, благородную рыбу, по-особому ферментированный иван-чай, "конфеты-гулливерки", которые возродила фабрика в Ялуторовске, и ореховые от тюменских кондитеров. Интересно, что в популярные местные сувениры состоятельные путешественники недавно записали и фигурки из благородных материалов с капелькой нефти внутри. Стоит такая вещица от 40 тысяч рублей.

Чтобы начать сувенирный бизнес, надо вырастить в себе уверенность и научиться принимать помощь. Этого недостает многим новичкам

Руководитель Тюменского дома ремесел Наталья Денисова уверена, что объявленный конкурс вдохновит притихших в пандемию мастеров.

- На предложение откликнулись 180 взрослых и более 40 детей. Фотографии и видео готовых работ принимаем до 20 октября. Победителям вручим премии и поможем в продвижении продукции, - рассказала она.

Святослав Шитов, потомственный резчик по дереву, сын хранителя деревянной Тюмени, почетного гражданина города Вадима Шитова, вновь корпит над чем-то необычным. Его "Солнечного коника", охранный оберег из кедра, тоже можно назвать одним из последних культурных брендов региона. Незатейливая по исполнению, но мастерски расписанная деревянная игрушка стала лауреатом многих международных конкурсов, получила высокую оценку экспертов на Всемирном конгрессе ЮНЕСКО в Пекине. Познакомив жителей области, отечественных и иностранных туристов с коником, научив желающих раскрашивать заготовки, Святослав затем придумал деревянного сирина (райскую птицу. - Прим. ред.), соболя и богатырей. Тюменцы ждут финал конкурса, чтобы оценить работу Шитова-младшего.

Евгения Крайс, мастер по кружевоплетению на коклюшках, для будущего сувенира сначала разработала схему. В этой технике всегда так: первым делом - чертеж, дальше - многодневная работа. Секреты женщина тоже не раскрывает.

- Прежде хочу получить результат без ошибок, а уж после о нем рассказывать, - объясняет Крайс. - Мое мнение: настоящий сувенир должен нести информацию о городе либо местной культуре.

Керамист из села Червишево Ирина Тюльнева утверждает, что сувенир должен отражать реальную жизнь. К своим чайным кружкам, вазам, креманкам, менажницам и скульптурным композициям, очень популярным у земляков и туристов, она шла более 20 лет. Занималась дизайном интерьеров и флористикой, реставрировала мебель и верстала рекламные буклеты, не решаясь работать на себя именно по гончарному профилю, хотя с отличием окончила Кунгурское художественное училище. Ира говорит, что ей в силу характера нужно было вырастить в себе уверенность и научиться принимать помощь. Кстати, этого недостает многим мастерам, начинающим собственное дело.

- Почему они погибают как творческие единицы? Потому что после первых успехов останавливаются. А надо, не зацикливаясь на деньгах, идти дальше: придумывать, советоваться, пробовать и ни в коем случае не лениться и не сомневаться в таланте, - советует Тюльнева.

После трех декретов у Ирины наконец все получилось: под мастерскую отвела бывшую детскую комнату в родительском доме, разработала стиль, утвердила марку. Керамический бренд Тюменской области "Мадам де Тюль" - это тонкостенные кружки, расписанные ангобами, покрытые глазурью, с фигурками животных внутри. Мастерица придумала серию про кота, путешествующего по городам мира, и серию-посвящение великим художникам. Особую любовь она питает к скульптуре. Когда покупатель смотрит на пышнотелую блондинку в плавательном круге, то сразу представляет ее первый выход на пляж после сытной зимы. Когда берет в руки расписного быка с девушкой на спине, вспоминает "Похищение Европы" Валентина Серова. Сколько глиняных лиц, столько и характеров, причем переданных с иронией и понятных людям из разных стран. Турист из Израиля, Америки, Германии, Голландии, Австрии и Китая хочет получить уникальный продукт, чтобы поставить его на видное место и ежечасно ощущать энергию русского мастера.

Для тех, кто желает начать глиняный бизнес с нуля, Тюльнева рекомендует приобрести для начала хорошую печь, ведь она - сердце мастерской. Средняя цена на такой агрегат колеблется в пределах 100 тысяч рублей. Методом проб и ошибок героиня выяснила, что глину проще покупать: брикет весом 28 килограммов стоит тысячу рублей. Конечно, белая глина есть в районе Богдановича и Сысерти, но ее надо добывать самостоятельно, а это значит, тратить время и бензин - на первый взгляд, бесплатный ресурс оказывается дороже магазинного. Больше года назад Тюльнева перешла от изготовления кружек по шаблонам на отлив в формах - дело пошло еще быстрее. Постепенно к работе подключились родные. Теперь главный по изготовлению посуды - муж Сергей. Он, кстати, сконструировал станок для подрезания края изделий, чем существенно ускорил технологический процесс (теперь в нем не 20, а чуть меньше пунктов). Дочь Алена взяла на себя продвижение продукции в Интернете - Всемирная сеть особенно выручила весной 2020 года, когда запретили ярмарки. Сыновья Илья и Алеша помогают развозить посылки. Ирина оставила себе роспись и скульптуру.

Сейчас семейная артель имеет доход только от керамики, поэтому взрослые и дети стараются изо всех сил. Мастерица усвоила, что для успешного развития бизнеса надо уметь не только лепить, но и принимать помощь всех заинтересованных. Возможно, в недалеком будущем Тюльневы уже вместе запустят новые сувенирные линии, предвосхищая запросы туристов.

Недолго осталось ждать и объявления результатов конкурса "Из Сибири с любовью".