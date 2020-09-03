"Это очень приятная новость, - говорит гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов. - Конечно, перевозки пока очень мало: в прежние времена у одного "Аэрофлота" в Дубай было по три рейса в день, а еще огромные борта Emirates и программа Fly Dubai из регионов. Но это уже начало восстановления".

Время вылета рейсов определится не позднее понедельника

Сейчас туроператоры ждут, когда авиакомпании согласуют полетные программы. По оценке участников рынка, это может занять до трех дней. Самое позднее к понедельнику время вылета рейсов будет определено. По предварительной информации, "Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 10 сентября.

"Эмираты, как и Мальдивы, очень востребованы осенью и в начале зимы, - говорит Арутюнов. - Из-за это мы вынуждены были брать места в отелях даже при отсутствующей перевозке - если бы российские операторы ждали возвращения рейсов, нам было бы нечего предложить своим клиентам. Кто-то находил способы попасть в Дубай, кто-то переносил поездку. Но теперь открывается прямая дорога. Осталось только распределить блоки мест на тех рейсах, которые будут поставлены". Кроме российских авиакомпаний по тем же направлениям будут летать и зарубежные.

Одновременно правительство удвоило частоту рейсов из Москвы в Женеву и Цюрих. Теперь в каждый из городов в неделю будут отправляться по два самолета. Еще одно послабление касается тех, кому надо уехать за границу или приехать в Россию для ухода за больным родственником или воссоединиться с семьей. Для них теперь открыты все пункты пропуска, а также граница с Белоруссией.