"Это очень приятная новость, - говорит гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов. - Конечно, перевозки пока очень мало: в прежние времена у одного "Аэрофлота" в Дубай было по три рейса в день, а еще огромные борта Emirates и программа Fly Dubai из регионов. Но это уже начало восстановления".
Сейчас туроператоры ждут, когда авиакомпании согласуют полетные программы. По оценке участников рынка, это может занять до трех дней. Самое позднее к понедельнику время вылета рейсов будет определено. По предварительной информации, "Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 10 сентября.
"Эмираты, как и Мальдивы, очень востребованы осенью и в начале зимы, - говорит Арутюнов. - Из-за это мы вынуждены были брать места в отелях даже при отсутствующей перевозке - если бы российские операторы ждали возвращения рейсов, нам было бы нечего предложить своим клиентам. Кто-то находил способы попасть в Дубай, кто-то переносил поездку. Но теперь открывается прямая дорога. Осталось только распределить блоки мест на тех рейсах, которые будут поставлены". Кроме российских авиакомпаний по тем же направлениям будут летать и зарубежные.
Одновременно правительство удвоило частоту рейсов из Москвы в Женеву и Цюрих. Теперь в каждый из городов в неделю будут отправляться по два самолета. Еще одно послабление касается тех, кому надо уехать за границу или приехать в Россию для ухода за больным родственником или воссоединиться с семьей. Для них теперь открыты все пункты пропуска, а также граница с Белоруссией.