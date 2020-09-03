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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Встали на старые рейсы

Возобновляются полеты в Египет, Арабские Эмираты и Мальдивы
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщила пресс-служба правительства. Пока оно будет таким: в Каир отправятся три рейса в неделю, в Дубай - два рейса, на Мальдивы - тоже два рейса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это очень приятная новость, - говорит гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов. - Конечно, перевозки пока очень мало: в прежние времена у одного "Аэрофлота" в Дубай было по три рейса в день, а еще огромные борта Emirates и программа Fly Dubai из регионов. Но это уже начало восстановления".

Время вылета рейсов определится не позднее понедельника
Фото: Геннадий Аносов
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Сейчас туроператоры ждут, когда авиакомпании согласуют полетные программы. По оценке участников рынка, это может занять до трех дней. Самое позднее к понедельнику время вылета рейсов будет определено. По предварительной информации, "Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай с 10 сентября.

"Эмираты, как и Мальдивы, очень востребованы осенью и в начале зимы, - говорит Арутюнов. - Из-за это мы вынуждены были брать места в отелях даже при отсутствующей перевозке - если бы российские операторы ждали возвращения рейсов, нам было бы нечего предложить своим клиентам. Кто-то находил способы попасть в Дубай, кто-то переносил поездку. Но теперь открывается прямая дорога. Осталось только распределить блоки мест на тех рейсах, которые будут поставлены". Кроме российских авиакомпаний по тем же направлениям будут летать и зарубежные.

Одновременно правительство удвоило частоту рейсов из Москвы в Женеву и Цюрих. Теперь в каждый из городов в неделю будут отправляться по два самолета. Еще одно послабление касается тех, кому надо уехать за границу или приехать в Россию для ухода за больным родственником или воссоединиться с семьей. Для них теперь открыты все пункты пропуска, а также граница с Белоруссией.

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