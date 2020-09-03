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Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки "Бэтмена" остановлены

Новости
    03.09.2020, 23:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

У "Бэтмена" Мэтта Ривза - снова проблемы, и на этот раз очень серьезные.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Раннее в ряде СМИ появилась информация о том, что производство очередной экранизации приключений Темного рыцаря вновь прекращено из-за того, что у одного из членов съемочной группы тест на коронавирус показал положительный результат.

И вот теперь Издание Variety уточняет, что заболевшим оказался Роберт Паттинсон - исполнитель титульной роли.

Согласно медицинским протоколам, он должен быть изолирован минимум на двухнедельный срок, что, соответственно, прямым образом скажется на графике съемок.

Напомним, история создания конкретно этой версии "Бэтмена" тянется еще с 2014 года - изначально "сольник" планировался под Бена Аффлека, который на тот момент был главным экранным Защитником Готэма. Но после череды пертурбаций сценаристом и режиссером был назначен Мэтт Ривз, чью работу мировая пандемия прервала почти на полгода.

Картина должна выйти в прокат 30 сентября 2021 года, но теперь сроки вполне могут измениться - в зависимости от состояния Роберта Паттинсона.

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