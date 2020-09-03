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Covid-19 во второй раз срывает съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

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    03.09.2020, 22:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ComicBook Фото: twitter.com/ComicBook
Фото: twitter.com/ComicBook

Новому "Бэтмену" Мэтта Ривза в очередной раз не повезло - возобновленные несколько дней назад съемки снова прерваны.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Компания Warner Bros. подтвердила изданию Deadline, что у одного из участников съемочного процесса тест на коронавирус показал положительный результат, и теперь - для начала - необходимо выдержать двухнедельный карантин.

До этого производство картины было поставлено на паузу почти на полгода, а режиссер сообщал, что удалось снять всего четверть запланированного хронометража.

Закончить работу над картиной собирались к концу года, но теперь неизвестно, получится ли осуществить задуманное. Также неясно, хватит ли времени, чтобы выпустить "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в прокат в ранее назначенную дату - 30 сентября 2021 года.

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