Covid-19 во второй раз срывает съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Новому "Бэтмену" Мэтта Ривза в очередной раз не повезло - возобновленные несколько дней назад съемки снова прерваны.

Компания Warner Bros. подтвердила изданию Deadline, что у одного из участников съемочного процесса тест на коронавирус показал положительный результат, и теперь - для начала - необходимо выдержать двухнедельный карантин.

До этого производство картины было поставлено на паузу почти на полгода, а режиссер сообщал, что удалось снять всего четверть запланированного хронометража.

Закончить работу над картиной собирались к концу года, но теперь неизвестно, получится ли осуществить задуманное. Также неясно, хватит ли времени, чтобы выпустить "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в прокат в ранее назначенную дату - 30 сентября 2021 года.