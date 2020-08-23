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"Я - возмездие": вышел первый тизер нового "Бэтмена" с Паттинсоном

Новости
    23.08.2020, 12:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На онлайн-конференции DC FanDome на панели, посвященной Бэтмену, был показан первый полноценный тизер новой ленты Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

Видео раскрывает, что Темный рыцарь в этой интерпретации еще очень молод и только начал "становиться весьма популярным", а члены банды Джокера вообще не в курсе, кто он такой.

Режиссер обещал не делать очередную обычную историю становления супергероя - может быть, поэтому Бэтмен Роберта Паттинсона еще ничего толком не добился на ниве борьбы с преступностью, но в тизере уже выглядит потерянным и от всего уставшим.

В ролике Защитник Готэма получает жуткие послания в виде загадок, оставленных на телах убитых, что подтверждает ранние слухи о том, что главным антагонистом будет суперзлодей Загадочник - знаки вопроса проставлены даже вместо "двоек" в дате премьеры "2021".

Съемки, прерванные из-за мировой пандемии, должны возобновиться в сентябре. Если все пройдет по плану, новый "Бэтмен" доберется до российских кинотеатров 30 сентября 2021 года.

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