Сценарист нового "Бэтмена" рассказал об особенностях фильма

Маттсон Томлин - соавтор сценария нового "Бэтмена" Мэтта Ривза - в интервью изданию Den of Geek раскрыл некоторые подробности грядущей ленты.

Он сообщил, что версия Роберта Паттинсона будет самой молодой из ранее показанных на большом экране - юный Темный рыцарь пока не особо освоился в качестве супергероя, ему еще не присуща та внутренняя уверенность и решимость, которые привыкли в нем видеть зрители.

Примечательно, что эта информация идет несколько вразрез с тем, что говорил сам Мэтт Ривз, когда обещал не делать из нового "Бэтмена" очередную историю становления персонажа.

Отдельно Томлин отметил, что душевные травмы, полученные Брюсом Уэйном из-за потери родителей, в новой картине будут обыграны "очень забавным и удивительным образом". Что именно он хотел этим сказать, пока не ясно, потому что более глубоко раскрывать свою мысль соавтор сценария отказался.

Премьера новой киноадаптации приключений Защитника Готэма запланирована на 1 октября 2021 года.