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Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном

Новости
    14.08.2020, 12:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Для всех поклонников "Настоящего детектива": Netflix показ первый трейлер угрюмого драматического триллера "Дьявол всегда здесь" (The Devil All The Time) - выглядит отлично.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Да и молодецкий каст не подводит: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Билл Скарсгорд, Джейсон Кларк, Райли Кио ("Придержи тьму", "Под Сильвер-Лэйк", "Сторожка").

Режиссер и соавтор сценария - лауреат Каннского МКФ Антонио Кампос ("Грешница", "Девственность на продажу"). В основе - одноименный роман Дональда Рэя Поллока.

Действие саги, охватывающей два десятилетия, разворачивается в Огайо - между Второй мировой и войной во Вьетнаме - и останавливается на целом бестиарии зловещих персонажей американской глубинки. Где нашлось место "грязному" шерифу, маньякам, нечестивому пастору, сельским извращенцам и прочим силам зла.

Релиз - 16 сентября.

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