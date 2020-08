Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном

Для всех поклонников "Настоящего детектива": Netflix показ первый трейлер угрюмого драматического триллера "Дьявол всегда здесь" (The Devil All The Time) - выглядит отлично.

Да и молодецкий каст не подводит: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Билл Скарсгорд, Джейсон Кларк, Райли Кио ("Придержи тьму", "Под Сильвер-Лэйк", "Сторожка").

Режиссер и соавтор сценария - лауреат Каннского МКФ Антонио Кампос ("Грешница", "Девственность на продажу"). В основе - одноименный роман Дональда Рэя Поллока.

Действие саги, охватывающей два десятилетия, разворачивается в Огайо - между Второй мировой и войной во Вьетнаме - и останавливается на целом бестиарии зловещих персонажей американской глубинки. Где нашлось место "грязному" шерифу, маньякам, нечестивому пастору, сельским извращенцам и прочим силам зла.

Релиз - 16 сентября.