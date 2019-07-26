Фестиваль "Дикие ночи" завершается трехдневным марафоном ужасов

В пятницу, 27 июля, покажут "Избушку" (The Lodge), сходу выделяющуюся мощным кастом: Ричард Армитедж, известный по роли Торина в трилогии "Хоббит" и третьему сезону "Ганнибала"; Райли Кио, сыгравшая, помимо прочего, одну из жертв в "Доме, который построил Джек" фон Триера; Джейден Мартелл, знакомый нам по крайне спорной "Книге Генри" Колина Треворроу и новому "Оно"; плюс Алисия Сильверстоун - Бэтгерл из "Бэтмена и Робина", отметившаяся также в "Убийстве священного оленя" Йоргоса Лантимоса.

Обычная ситуация: муж уходит из семьи. Однако мать такого удара судьбы не переносит и кончает с собой. Через полгода отец предлагает детям, сыну и дочери, смотаться на зимние праздники в отдаленный от цивилизации домик у озера. Вместе с его новой пассией - той самой, к которой он тогда ушел. Отличная идея, не правда ли? Что может пойти не так? Особенно учитывая, что пассия эта - бывшая сектантка, единственная выжившая после массового суицида. Но и это еще не все: пробыв там денек, вдовец объявляет девушке, что ему надо срочно уехать. Оставив ее наедине с детьми. Лишившимися из-за нее матери. И на всякий случай дает ей заряженный револьвер - ну, мало ли.

Дуэт австрийский режиссеров Северина Фиалы и Вероники Франц на Венецианском фестивале в 2014 году выступили с диковатым хоррором "Спокойной ночи, мамочка". Нынешняя их работа куда более традиционна, в ней четко просматриваются источники вдохновения: "Другие", "Сияние", сектантские хорроры и хорроры про зловеще скрипящие одинокие дома, а также "Реинкарнация" Ари Астера. Из перечисленного эта славная пара при помощи оператора упомянутого Йоргоса Лантимоса Тимиоса Бакатакиса неторопливо лепит собственную причудливую жуть. Беспощадно сталкивая детские страхи и фантазии с накатывающим безумием и обволакивая все замогильным холодом.

Прицепом к "Избушке" идет российская короткометражная зомби-апокалиптика Z от автора "Страны ОЗ" Василия Сигарева. По сути - рекламный ролик, сделанный им пару лет назад. По нехитрому сюжету, нашествие ходячих кадавров застает главную героиню на даче с детьми. После чего они все пробираются домой в Москву, в один там жилищный комплекс, настолько надежный, что даже от зомби-апокалипсиса в нем можно спокойно, не испытывая особых неудобств, спрятаться. Хотите увидеть, как жрут Николая Баскова - вам сюда.

Следующий вечер фестиваля откроет французская анимационная короткометражка с говорящим названием "Ночь пластиковых пакетов" (La nuit des sacs plastiques), а продолжит его картина "Дашра" (Dachra), которая заинтересует любителей экзотики.

Первый тунисский ужастик - явление само по себе во всех отношениях примечательное. К тому же фильм Абдельхамида Бушнака - не какая-нибудь бесхарактерная копия голливудских штамповок, а полноценный этнохоррор. То есть - представитель самого интересного поджанра, если речь идёт о такой неожиданной в этом контексте страны, как Тунис.

Не "Солнцестояние", конечно, и без ощутимого влияния американских и европейских жанровых хитов не обошлось, но все же вещь самобытная и построенная на незнакомых российскому зрителю и малопонятных явлениях.

Сюжет нехитрый: группа молодых журналистов снимает документальный фильм о злой ведьме, ставшей причиной массы бедствий в глухой провинции и теперь заточенной в психбольнице. Надо отдать Бушнаку со товарищи должное: соблазну использовать набивший оскомину, но напрашивающийся здесь с беспардонной настырностью формат found footage они не поддались.

Поначалу "Дашра" грозится стать очередной вариацией на тему "страшной психушки", лишь слегка припорошенной местным колоритом, но всё становится интереснее, когда расследование заводит молодых людей в дикую во всех смыслах деревушку в лесных дебрях, где живут странные, но на первый взгляд достаточно приветливые люди. Все это мы, конечно, уже сто раз видели, но вот варианта с тунисскими колдунами-отшельниками - еще точно нет.

Ну а главный, жирнейший козырь организаторы "Диких ночей" оставили на самый конец. Хэдлайнер фестиваля - "Капкан" (Crawl), зоохоррор в условиях стихийного бедствия от видного французского экстремала Александра Ажа, спродюсированный Сэмом Рэйми. Где Кая Скоделарио противостоит голодным аллигаторам. Западные критики одобряют: 86% "свежести" на Rotten Tomatoes.

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