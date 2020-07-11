Режиссер нового "Бэтмена" снимет сериал о полиции Готэм-Сити

В то время, как зрители с нетерпением ждут выхода "Бэтмена" с участием Роберта Паттинсона, его создатели уже готовят телевизионный спин-офф.

Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и сценарист "Волка с Уолл-Стрит" Теренс Уинтер объединят творческие усилия, чтобы снять сериал о коррумпированном полицейском управлении Готэм-Сити на платформе стримингового сервиса HBO Max, сообщает Variety.

Сериал станет второй по счёту картиной, рассказывающей о работе полицейского департамента Готэм-Сити, после сериала "Готэм", который выходил на канале Fox с 2014 по 2019 год.

"Это потрясающая возможность не только расширить видение мира, который я создаю в фильме, но и исследовать его с такой глубиной и подробностями, которые может позволить только полноформатная картина. И возможность начать работать с невероятно талантливым Теренсом Уинтером, который так проницательно и сильно написал о мирах преступности и коррупции. Это абсолютная мечта", - заявил Ривз.

Интересно, повлияют ли на готовящийся сериал продолжающиеся протесты против расизма. Возможно, он только усилит ненависть американцев к полиции в свете борьбы Бэтмена с коррумпированными защитниками правопорядка Готэм-Сити.

Напомним, съемки нового "Бэтмена" были приостановлены из-за пандемии в середине марта, однако возобновятся в Великобритании в ближайшие несколько недель, что, по сообщениям, не повлияет на изначальную дату выхода фильма- октябрь 2021 года.

Подробные детали, касающиеся актёрского состава, названия сериала и даты его выхода, пока неизвестны.