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Опубликован официальный логотип нового "Бэтмена" Мэтта Ривза

Новости
    20.08.2020, 20:30
Текст:   Богдан Бобров

Режиссер Мэтт Ривз поделился официальным логотипом нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли и постером к предстоящему мероприятию DC Fandome от художника DC Джима Ли.

Как видим, сколько бы причастные к производству картины лица ни твердили о совершено новом взгляде на супергероя, об исключительно уникальном подходе в оформлении и подаче знакомой и много раз рассказанной истории, пока все это остается лишь словами.

Постер и лого не пестрят особой оригинальностью - в их оформлении превалируют красные и черные тона, что ранее часто использовалось в серии Batman Beyond.

Больше информации будет представлено 22 августа на упомянутой онлайн-презентации DC Fandome.

Съемки "Бэтмена" были прерваны из-за мировой пандемии, возобновиться они должны уже в сентябре.

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