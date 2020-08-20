Опубликован официальный логотип нового "Бэтмена" Мэтта Ривза

Режиссер Мэтт Ривз поделился официальным логотипом нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли и постером к предстоящему мероприятию DC Fandome от художника DC Джима Ли.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020

Как видим, сколько бы причастные к производству картины лица ни твердили о совершено новом взгляде на супергероя, об исключительно уникальном подходе в оформлении и подаче знакомой и много раз рассказанной истории, пока все это остается лишь словами.

Постер и лого не пестрят особой оригинальностью - в их оформлении превалируют красные и черные тона, что ранее часто использовалось в серии Batman Beyond.

Больше информации будет представлено 22 августа на упомянутой онлайн-презентации DC Fandome.

Съемки "Бэтмена" были прерваны из-за мировой пандемии, возобновиться они должны уже в сентябре.