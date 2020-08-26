Роберт Паттинсон назвал любимую видеоигру, которая довела его до слез

Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики в преддверии премьеры фильма "Довод", в котором они сыграли одни из главных ролей, дали небольшое интервью изданию GameSpot и поделились своими предпочтениями в игровой индустрии.

Будущий Бэтмен назвал своей самой любимой видеоигрой Final Fantasy VII и даже признался, что смерть одного из ключевых персонажей японской RPG довела его до слез, хотя, по его словам, за всю жизнь он плакал не больше трех раз.

Элизабет Дебики же рассказала, что ее трудно назвать геймером, но в детстве она проводила часы напролет за игровой адаптацией "Гарри Поттера".

Премьера кинокартины "Довод" в российских кинотеатрах запланирована 3 сентября.