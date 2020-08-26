Новости

Вышел трейлер мелодрамы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан 17:07
Вышел русский трейлер харрасмент-триллера "Ассистентка" 15:55
Вышел трейлер турецкой политической хоррор-антиутопии "Антенна" 14:23
Вышел русский трейлер эротического триллера "Все оттенки Токио" 14:12
Трейлер: вышел фильм о создании сериала "Ведьмак" 13:59

Роберт Паттинсон назвал любимую видеоигру, которая довела его до слез

Новости
    26.08.2020, 16:45
Текст:   Богдан Бобров

Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики в преддверии премьеры фильма "Довод", в котором они сыграли одни из главных ролей, дали небольшое интервью изданию GameSpot и поделились своими предпочтениями в игровой индустрии.

Фото: instagram.com/ bosslogic
"Капитан Джокер": Джонни Деппа показали врагом Бэтмена

Будущий Бэтмен назвал своей самой любимой видеоигрой Final Fantasy VII и даже признался, что смерть одного из ключевых персонажей японской RPG довела его до слез, хотя, по его словам, за всю жизнь он плакал не больше трех раз.

Элизабет Дебики же рассказала, что ее трудно назвать геймером, но в детстве она проводила часы напролет за игровой адаптацией "Гарри Поттера".

Премьера кинокартины "Довод" в российских кинотеатрах запланирована 3 сентября.

Новости

Роман Полански проиграл суд Киноакадемии 13:53
"Капитан Джокер": Джонни Деппа показали врагом Бэтмена 12:03
Умер отец Стивена Спилберга 11:46
Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
⧣ видео
Фото: instagram.com/ mizuriau
Киану Ривз: Я всегда хотел сыграть Росомаху 11:13
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец" 21.08.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Воспитанных волками" Ридли Скотта 25.08.2020
Вышел финальный трехминутный трейлер "Довода" Кристофера Нолана 22.08.2020
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 21.08.2020
⧣ игры
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер фэнтези-сериала Netflix по Dragon's Dogma 25.08.2020
Онлайн-конференцию DC Fandome разделили на две части 20.08.2020
Игра Firewatch получит экранизацию 18.08.2020