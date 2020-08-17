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Найдена актриса на роль принцессы Дианы в "Короне"

Новости
    17.08.2020, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Элизабет Дебики, 29-летняя австралийская актриса, звезда многострадального "Довода" Нолана, сыграет принцессу Диану в пятом и шестом сезонах важной исторической теледрамы Netflix "Корона".

Такая информация появилась сегодня в официальном Twitter шоу.

Напомним: пышная "Корона" рассказывает о правлении Елизаветы II - начиная c сороковых годов прошлого века.

Королеву в разных сезонах играют Клэр Фой - первый-второй, Оливия Колман - третий-четвертый, а в предстоящем пятом, у которого еще нет точной даты премьеры, - Имелда Стонтон.

При этом шестой для сериала станет финальным - его действие развернется уже в нулевые.

Дебики известна по проектам "Великий Гэтсби", "Агенты А.Н.К.Л.", "Ночной администратор", "Парадокс Кловерфилда", "Валериан и город тысячи планет", вторым "Стражам Галактики".

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