Росгосцирк представит в новом сезоне 12 премьер

Многие зрители соскучились по цирку, особенно дети - уже шестой месяц не попасть на представления. По словам генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина, открытия пройдут после того, как будут получены разрешения губернаторов регионов, когда снимут ограничения, связанные с коронавирусом. Важно обеспечить безопасность зрителей и артистов. О старте нового сезона и планах рассказали журналистам на пресс-конференции.

Цирк - предприятие дорогое

- Мы все учимся жить в новой реальности. Во время пандемии предоставили возможность любителям циркового искусства смотреть шоу в онлайне: на портале "Культура.РФ" запустили серию показов из "Золотой коллекции" Росгосцирка", - рассказал Владимир Шемякин. - Готовимся к открытию нового сезона, времени зря не теряем. Идут репетиции, проводим ремонты помещений. Впервые в истории цирки закрыты на такой долгий период. В это непростое время нас поддерживает Министерство культуры РФ - благодаря этому мы платим зарплаты сотрудникам в полном объеме, кормим животных, они не голодают, чувствуют себя хорошо.

Как отметил Владимир Шемякин, во время пандемии Росгосцирк понес очень большие потери: "Доходов нет уже несколько месяцев, только расходы. В 10 миллионов рублей в день обходится нам компания, самая большая в цирковом мире - это 38 цирков, 5 цирков-шапито, 1,5 тысячи артистов, 4 с половиной тысячи сотрудников, более тысячи животных".

Многие цирки закрыты на капитальный ремонт, реконструкцию. Видимо, к Новому году откроют цирк в Саратове. Идет реконструкция старейшего цирка России - Пензенского, который станет одним из самых больших в стране. В ближайшее время преобразится цирк в Костроме, и зрители увидят водное шоу. В 2021 году ждут реконструкции здания в Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже, Твери, Самаре. Решается вопрос со Ставропольским цирком. В 2022 году на очереди Кировский.

Фото: пресс-служба Росгосцирка

Куприн и Экзюпери

В 2020 году в Росгосцирк пришла молодая, креативная команда, которая открыта новым идеям, экспериментам и умеет работать в самых разных форматах. Главным режиссером стал известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский, выпускник Школы-студии МХАТ курса Дмитрия Брусникина, один из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes. На постановки приглашены несколько театральных режиссеров и художников. Все как один - талантливые, востребованные, лауреаты премии "Золотая маска". Грядет серьезная творческая революция.

- 12 новых постановок представим в сезоне 2020-2021 - действительно уникальная история, такого в истории Росгосцирка еще не было. Готовится мощная творческая перезагрузка, - сообщила заместитель генерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству Росгосцирка Елизавета Гамбург.

В Сочинском цирке идет работа над спектаклем "Девочка и слон" по рассказу Куприна. На 12 сентября запланирован закрытый показ премьеры. Зрителей будет немного, приглашены деятели культуры, эксперты отрасли, театральные критики.

- Маленькая девочка нездорова. Она слышит: чтобы выздороветь - надо о чем-то помечтать. Папа обещает ей, что когда она поправится - они пойдут в цирк, - рассказывает режиссер-постановщик Полина Стружкова. - Девочка учится бороться, становится сильной. Тема перекликается с нашими сегодняшними обстоятельствами.

- Для меня это первый опыт работы над большой программой с цирковыми артистами, когда в одно искусство вторгается другое искусство и делает это искусство только сильнее, - говорит хореограф Евгений Кулагин. - В последнее время я занимался оперными постановками в разных странах.

Дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, исполняющий одну из главных ролей в спектакле, отметил:

- Приятно участвовать в эксперименте. Мы, артисты, с удовольствием окунулись в новую волну другого искусства - театрального, репетируем целыми днями, проходим с режиссером актерские тренинги о пребывании на сцене, идет серьезный, непростой процесс рождения спектакля, который завораживает, открывает новые горизонты, возможности. Животные привыкают к новым декорациям. Что еще нового - мои слоны в некоторые моменты будут находиться на манеже без меня, выполнять трюки без дрессировщика.

Режиссер Олег Глушков работает над повестью-сказкой "Маленький принц" де Сент-Экзюпери, премьеру представит в петербургском Цирке на Фонтанке:

- Мы еще не приступили к репетициям, находимся в процессе придумывания - как соединить цирковые традиции, номера, трюки и сохранить восторг зрителей от представлений с историей, за которой нужно следить, которой нужно сопереживать. Там могут появиться кино, видео. Нам важно, чтобы спектакль был интересен и маленьким зрителям, и взрослым. Ведь "Маленький принц" - это разговор о взрослой жизни, но устами, глазами ребенка.

"Цирк был нашей мечтой"

В Москве, в цирке шапито уже репетирует Максим Диденко, но где состоится премьера - еще не решено. Известный режиссер, выпустивший немало интересных постановок в Петербурге и Москве, готовится удивить зрителей конно-акробатическим шоу, а само приглашение поставить его назвал "волшебным, магическим происшествием, которое внутренне ждал".

- Цирк всегда был для меня словно магнит - притягивал внимание, - признался Диденко. - Началось это с изучения творчества Сергея Эйзенштейна, который свои первые театральные опыты соединял с цирковой культурой, использовал цирковые приемы в монтаже фильмов. На территории цирка можно синтезировать разные виды искусства, жанры - и это замечательно! Хочется, чтобы зритель стал иначе относиться к цирку - не как к развлечению с животными для малышей, а как к серьезному искусству, в котором раскрывают и глубокие темы. Всем коллегам желаю удачи на этом поприще, а зрителям - пересмотреть свое отношение к цирку. Меня очень вдохновляет тема перезагрузки, то, что можно принести в цирк что-то новое, удивительное, привести нового зрителя, и то, что в цирк пришел замечательный режиссер Юрий Квятковский.

- Мы углубились в изучение источников, смотрим конные шоу… Здесь другой способ существования артистов, другой способ взаимодействия со зрителем, для художника - новый способ развития, возможности реализации идей, - поделилась художник-постановщик Галина Солодовникова, работающая над проектом вместе с Диденко.

В Туле начинаются репетиции программы "Русалочка". С участием заслуженных артистов России, братьев Шатировых, потомственных дрессировщиков. Ставят Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, основатели московского театра "Трикстер", сообщившие:

- Мы работаем в оперном театре и в театре кукол. Идей много. Цирк был мечтой нашей команды - хореографов, художников. И вот сейчас будем ставить спектакль в цирке. Будет героиня, живущая в необычном мире, будут каскад аттракционов, балы, праздники, водное шоу, волшебные фонтаны…

- Сейчас в процесс вовлечены актуальные художники, режиссеры, хореографы, активные, экспериментирующие, желающие быть революционерами в искусстве. Цирк должен стать разным, - считает Юрий Квятковский. Он назвал еще несколько фамилий приглашенных режиссеров, хореографов, среди них Михаил Рахлин, Александр Созонов, Жанна Шмакова.

"Буря" Шекспира

Среди экспериментальных постановок "Буря" Шекспира - манеж превратится в необычную инсталляцию. Акробат, клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский, которому предложена роль мага, алхимика, признался:

- Очень интересно работать. Видимо, впервые пьеса Шекспира появится на цирковой арене. Конечно, отдельные репризы по мотивам шекспировских произведений ставили. Мы с моей партнершей углубились в тему - начали изучать Бранта, Босха, Брейгеля - старшего и младшего. Будем надеяться, что у нас все получится, будет интересно, смешно, понятно - детям и взрослым.

На постановку, которой займется Юрий Квятковский, приглашен известный петербургский художник Павел Семченко, один из основателей Русского инженерного театра "АХЕ". Предполагается, что премьера спектакля состоится в Тверском цирке.

- У нас много цирков, много коллективов, и поэтому есть возможность экспериментировать, делать яркие, необычные постановки вместе с театральными режиссерами и художниками. Соединяем цирковое искусство и мюзикл, ставим детские спектакли. Но в основе - цирк и трюк, - подчеркнула Елизавета Гамбург. - И, конечно, по-прежнему работаем с цирковыми режиссерами.

- Надеемся, что скоро сложный период закончится, и зрители вернутся в цирк, который несет свет, радость, добро, феерию, улыбку и смех, - резюмировал глава Росгосцирка Владимир Шемякин.

К слову

На ноябрь запланирован международный фестиваль детского и молодежного циркового искусства. Возможно, он пройдет в онлайн-формате.