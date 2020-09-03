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03.09.2020 18:43
Рубрика: Общество

Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи

Текст: Алексей Дуэль

Бороться с лесными пожарами с помощью живописных шедевров решили в Рослесхозе и договорились с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки о совместном проекте. Протокол о таких намерениях подписали заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко и ректор Академии Сергей Андрияка.

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"Мы отправим три группы студентов академии вместе с преподавателями в Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутскую область и на Алтай, - рассказал Сергей Аноприенко. - Вернувшись, они напишут картины, которые мы покажем на передвижной выставке".

Ректор Академии Сергей Андрияка назвал акцию беспрецедентной. По его мнению, когда человек видит лес собственными глазами, он не в состоянии оценить его красоту. И только на картинке, где запечатлен созданный художником образ, раскрывается все величие пейзажа.

"В этом году, по предварительным оценкам, сократилась площадь уничтоженного огнем леса, но увеличилось количество возгораний, - сообщил Сергей Аноприенко. - Наши лесопожарные подразделения стали намного оперативнее. Конечно, на обстановке сказалась очень жаркая погода. Но все равно, одним из главных вредителей леса остается человек. Развел огонь где не надо, не потушил костер, сжег траву… Увидев красоту леса на картинах, которые создадут студенты Академии, многие станут относиться к лесам с большим почтением. И благодаря этому число возгораний может сократиться".

Студенты совершат свои поездки до конца сентября, соберут материал, октябрь у них уйдет на создание 2-3 картин. Сергей Андрияка надеется, что к ноябрю его подопечные закончат свои труд и можно будет открывать экспозицию. Предполагается, что выставка станет передвижной и отправиться по тем регионам, где ребята работали.

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"Мы еще не думали, что будем делать с картинами после окончания проекта, - признался ректор. - Возможно, какой-то из музеев захочет их приобрести в свой фонд. Думаю, это будет логично".

Сергей Аноприенко заметил, что его восприятие леса сформировалось знакомыми с детства картины. Он перечислил своих любимых художников, работавших с лесными видами - Иван Шишкин, Аполлинарий Васнецов, Исаак Левитан.

Общество Природа Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары

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