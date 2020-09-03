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03.09.2020 10:51
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 центра "Вектор"

Текст: Ирина Невинная
Девять добровольцев первого этапа клинических исследований получили вторую дозу вакцины научного центра "Вектор" Роспотребнадзора и первого сентября были выписаны из стационара. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Таким образом, все участники первого этапа закончили вакцинацию и в дальнейшем будут наблюдаться вне стационара. Все они чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования, отмечают в ведомстве.

В соответствии с требованиями ВОЗ клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона" зарегистрировано в международном регистре ClinicalTrials.gov, США, NIH: U.S. National Library of Medicine (Identifier NCT04527575).

Ранее сообщалось, что после завершения первой и второй фаз клинических исследований вакцина "Вектора" , как ожидается, пройдет государственную регистрацию, и после этого будут проведены масштабные пострегистрационные испытания с участием большого количества добровольцев.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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