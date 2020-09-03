Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

В египетский Каир в неделю будут летать три рейса, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах.

Кроме того, решено увеличить до четырех количество рейсов в Швейцарию. Два раза в неделю из Москвы в Женеву и обратно будет летать "Аэрофлот" и еще два рейса между Москвой и Цюрихом будет осуществлять Swiss Air.