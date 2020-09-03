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03.09.2020 09:37
Рубрика: Экономика

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит

Текст: Ольга Онежская
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит в совместном исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".

Рейтинг составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит, который отражает степень их совокупного влияния на общество в стране. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния и способность элиты лоббировать свои интересы.

Фото: iStock
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Россия получила 48,9 балла и, как отмечают исследователи, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса. По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рейтинга. Эксперты, в частности, высоко оценили ее макроэкономическую политику - уровень инфляции и отношение государственного долга к ВВП. Высокую оценку получили и некоторые аспекты налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора в России.

Однако были и менее позитивные оценки - например, индикаторов, связанных с регуляторной политикой.

Всего в рейтинге представлены 32 страны. На первом месте стоит Сингапур, далее следуют Швейцария и Германия.

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