Россия заняла 23-е место по уровню качества элит в совместном исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".

Рейтинг составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит, который отражает степень их совокупного влияния на общество в стране. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния и способность элиты лоббировать свои интересы.

Россия получила 48,9 балла и, как отмечают исследователи, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса. По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рейтинга. Эксперты, в частности, высоко оценили ее макроэкономическую политику - уровень инфляции и отношение государственного долга к ВВП. Высокую оценку получили и некоторые аспекты налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора в России.

Однако были и менее позитивные оценки - например, индикаторов, связанных с регуляторной политикой.

Всего в рейтинге представлены 32 страны. На первом месте стоит Сингапур, далее следуют Швейцария и Германия.