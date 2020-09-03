Россияне заинтересовались съемом квартир

Рынок аренды жилья постепенно восстанавливается, однако количество реальных сделок пока ниже, чем год назад. Даже в конце лета - начале осени, когда традиционно происходит всплеск спроса на наем жилья, столичные риелторы ажиотажа не наблюдают.

"В августе спрос на долгосрочную аренду был значительно ниже, чем в предыдущие годы", - говорит управляющий директор сети МИЭЛЬ Мария Жукова. Из-за эпидемиологической ситуации еще весной и летом многие арендаторы, жители других регионов, потеряли работу и уехали из Москвы. К осени вернулись далеко не все, так как пока не все смогли найти работу, отмечает Жукова. Кроме того, после карантина работодатели стали лояльнее относиться к удаленной работе, многие позволяют и сегодня своим сотрудникам трудиться из дома и другого города. Не приехали в Москву на учебу и многие иностранные студенты.

"Предложение квартир в аренду сегодня достаточно велико, и если арендатору что-то не нравится в том или ином варианте, то он может спокойно продолжать поиски, выбор есть. При этом заметного снижения ставок мы не видим. Собственники иногда предпочитают и вовсе не сдавать жилье, чем по низкой, на их взгляд, стоимости", - отмечает эксперт.

В предыдущие годы арендодатели в конце лета обычно повышали цены на квартиры, но в этом году такого скачка не произошло, говорит руководитель департамента аренды агентства "Азбука Жилья" Роман Бабичев. "Рынок аренды жилья восстанавливается. Спрос немного ниже, чем в прошлые годы в этот же период, но стагнации нет. Традиционно высокий спрос со стороны студентов", - подчеркивает он.

Между тем ситуация вскоре может кардинально измениться: интернет-порталы объявлений о недвижимости отмечают резкий всплеск интереса к аренде жилья, пусть и не выливающийся пока в реальные сделки. По данным "Авито Недвижимость", в целом по России к началу сентября число запросов об аренде квартир выше, чем осенью 2019 года на 39%. В Москве спрос перегнал показатели прошлого года на 78%, в Санкт-Петербурге - на 33%. Количество объявлений о сдаче квартир в Москве больше, чем в августе 2019 года, почти вдвое, в Петербурге - на 18%.

Арендные ставки растут разве что на комнаты. Так, по данным портала "Мир квартир", с начала года в среднем по стране плата за такое жилье выросла на 1,5%. Подорожал съем комнат в Барнауле (+18%), Пензе (+15%), Волгограде (+14,2%), Мурманске (+12,3%), Якутске (+12,1%), Белгороде (+9%), Астрахани (+8,8%). Это свидетельствует о кризисных явлениях в экономике, считает гендиректор портала Павел Луценко: "Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату. Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%".

Рост платы за комнаты стимулирует, в свою очередь, увеличение интереса к аренде студий и однокомнатных квартир, считают в "Авито Недвижимость". Аренда студии или "однушки" в среднем по стране стоит около 15 тысяч рублей, а комнаты - около 9 тысяч. При этом в квартирах нередко живут вдвоем, и это оказывается выгоднее и комфортнее, чем арендовать комнату с неизвестными соседями.