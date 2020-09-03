Российские корабли помогут терпящему бедствие танкеру в Индийском океане

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота поможет терпящему бедствие в Индийском море танкеру New Diamond. Как сообщило министерство обороны РФ, в район ЧП отправлены большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома".

Российские корабли шли в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви".

Нефтяной танкер New Diamond терпит бедствие у берегов Шри-Ланки. У судна, которое следует под панамским флагом, возникло возгорание в машинном отделении, но огонь пока не дошел до трюмов с нефтью.

Российские и индийские моряки 4-5 сентября проведут совместные учения INDRA-2020. Тренировки пройдут вблизи Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане. От ВМС Индии в учениях принимают участие эсминец "Ранвиджай", фрегат "Сахьядри", корвет "Килтан" и танкер "Шакти", а также палубные вертолеты.

В рамках совместных военно-морских учений планируется отработка стрельбы по надводным и воздушным целям, а также операция по пополнению запасов кораблей на ходу.

Дальний поход кораблей Тихоокеанского флота начался 1 августа и продлится еще около месяца. Предусмотрены деловые и дружеские заходы отряда в ряд портов иностранных государств.