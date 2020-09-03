Российские корабли помогут терпящему бедствие танкеру в Индийском океане

Российские корабли шли в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви".
Нефтяной танкер New Diamond терпит бедствие у берегов Шри-Ланки. У судна, которое следует под панамским флагом, возникло возгорание в машинном отделении, но огонь пока не дошел до трюмов с нефтью.
Российские и индийские моряки 4-5 сентября проведут совместные учения INDRA-2020. Тренировки пройдут вблизи Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане. От ВМС Индии в учениях принимают участие эсминец "Ранвиджай", фрегат "Сахьядри", корвет "Килтан" и танкер "Шакти", а также палубные вертолеты.
В рамках совместных военно-морских учений планируется отработка стрельбы по надводным и воздушным целям, а также операция по пополнению запасов кораблей на ходу.
Дальний поход кораблей Тихоокеанского флота начался 1 августа и продлится еще около месяца. Предусмотрены деловые и дружеские заходы отряда в ряд портов иностранных государств.