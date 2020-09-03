Ученые разработали прибор, который генерирует оксид азота для проведения ингаляций непосредственно из воздуха. Разработка уже тестируется для лечения COVID-19. Аппарат был представлен на форуме "Армия-2020".

Новый прибор позволяет оперировать пациентов, которым раньше нельзя было помочь. Фото: microgen / istock

Авторство принадлежит специалистам Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Новый прибор повышает доступность лечения. К тому же, в отличие от применяемых сейчас баллонов для ингаляций, состав полностью очищен от побочного продукта - диоксида азота.

Перспективы его использования высоко оценил пульмонолог академик Александр Чучалин. За несколько месяцев пандемии подтвердилось: ингаляции оксидом азота реально увеличивают выживаемость тяжелых пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ, - с 15-16 процентов до 75-76.

Коронавирус и болезни легких - не единственная сфера применения прибора. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. Разработка прошла клинические испытания в НМИЦ имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Сейчас его тестируют и нижегородские кардиологи. ВПриволжском медицинском университете создан научный центр по изучению и внедрению аппарата.

- Благодаря этому устройству у нас появилась возможность оперировать пациентов, которым раньше мы не могли помочь. Теперь число таких больных снизилось. Более того, мы даем людям возможность вести полноценную жизнь после лечения, - говорит главный врач Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Бориса Королева Антон Максимов.

По мнению разработчиков, аналогов в мире прибор не имеет.

- Мы способны выпускать примерно двести таких изделий в год. Это соответствует предварительной потребности в России, - сказал "РГ" директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Виктор Селемир. - К концу сентября будет изготовлена первая партия из пятидесяти аппаратов.