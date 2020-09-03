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03.09.2020 14:38
Рубрика: Экономика

Российской экономике прогнозируют восстановление к концу 2021 года

Текст: Екатерина Петрова

Завершение периода спада российской экономики и ее выход на позиции роста прогнозируется к концу 2021 года, заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на бизнес-форуме "Энергия возможностей".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Значимую роль сыграли меры господдержки, принятые правительством. "К концу 2021 года окончательно должен быть пройден спад. Мы это связываем, в первую очередь, с мерами поддержки, которые нам позволили не упасть так глубоко, как это предварительно оценивалось еще в марте-апреле", - сказала Илюшникова.

По ее словам, к концу 2021 года также прогнозируется планомерное восстановление рынка труда. В августе официально насчитывалось 3,6 млн безработных. Сейчас прирост по этому показателю замедлился, подчеркнула замминистра.

Среди негативных тенденций в экономике - ожидается снижение инвестиционной активности.

Большинство российских регионов сегодня находятся на втором и третьем этапах снятия ограничений из-за Covid-19. Наиболее динамичное восстановление идет в секторе потребительского спроса, замедленные темпы роста - в секторе обрабатывающих производств, сообщила Илюшникова.

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