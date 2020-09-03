Руководство ЕС просит не отменять 14-дневный карантин

Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, выступая на онлайн-слушаниях в Европарламенте, призвала не отменять 14-дневный карантин для граждан Евросоюза, у которых есть подозрение на коронавирус или тех, кто вернулся из стран с большим числом заболевших.

О намерении сократить с октября продолжительность карантина до пяти дней объявила на днях Германия, которая сослалась на то, что аналогичные шаги предприняли в конце августа Нидерланды и Норвегия.

"В 3-4 процентах случаев инфекция проявляется только через две недели", - предупредила Аммон, объясняя нежелательность сокращения срока изоляции.

По ее словам, сейчас многие страны ЕС "практически вернулись к мартовскому уровню заболеваемости коронавирусом". На текущей неделе средний показатель новых случаев по Евросоюзу - 46 на 100 тысяч человек (пик был в апреле - в среднем 70 на 100 тысяч).

Хотя нынешний рост отчасти связан с увеличением числа проверок, а большинство выявленных случаев найдены у молодых людей, которые переносят заболевание легко, но среди пожилых число выявленных случаев тоже увеличивается, и вероятность госпитализации у них куда выше, отметила Аммон.

Исходя из этого, эксперт предложила сохранять, помимо 14-дневного карантина, также социальное дистанцирование и чаще мыть руки. Что интересно, закрывать школы, по ее мнению, необходимости нет - в тех странах, где школы открылись еще весной, всплеска заболеваемости не наблюдается.

Также санитарное руководство Евросоюза призывает страны-члены ЕС не закрывать границы в одностороннем порядке, как это сделала с 1 сентября Венгрия, где выявлен самый высокий прирост больных коронавирусом - 3 сентября там обнаружено 365 новых случаев.