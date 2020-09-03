Шестерых полицейских будут судить за фальсификацию

Практически зеркальное дело Голунова, только речь идет не о столичных борцах с наркотиками, а о подмосковных. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении теперь уже бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков муниципального управления МВД России "Раменское", его заместителя и четверых подчиненных.

По данным следствия, в феврале 2017 года по указанию бывшего начальника отдела трое его подчиненных сфальсифицировали материалы оперативно-разыскной деятельности о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ.

После чего эти материалы были переданы в следственное управление и в отношении мужчины возбудили уголовное дело. После этого он на 11 месяцев попал в СИЗО. Таким же образом сотрудники полиции сфальсифицировали доказательства, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении еще трех граждан.Их обвинили в незаконном обороте наркотиков. Кроме того, по данным следствия, наркополицейские буквально "выбивали" нужные показания.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях экс-стражи порядка обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.