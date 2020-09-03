Школьники получат 100 баллов на ЕГЭ за решение инженерных задач

Разработать систему для нейрореабилитации для людей с нарушениями речи? Контролировать чрезвычайные ситуации с помощью беспилотника? Создать прототип новой энергетической системы?

Все это сделают школьники 8−11 классов на Олимпиаде Кружкового движения НТИ, прием заявок на которую начинается сегодня, 3 сентября. Уже второй год участие доступно ученикам 5−7 классов в рамках трека Junior, который проходит при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ".

Олимпиада - это командное инженерное соревнование для школьников. Ребята будут решать задачи, разработанные ведущими технологическими компаниями и университетами России. В основе каждого задания - реальный запрос технологического рынка и общества.

Так, например, профиль "Наносистемы и наноинженерия" в этом году планирует поставить задачу по созданию солнечных ячеек, которые могут использоваться как альтернативные источники энергии.

Разработчики профиля "Нейротехнологии и когнитивные науки" предлагают участникам создать макет системы для нейрореабилитации на базе человеко-машинного интерфейса, обрабатывающего биосигналы человека, и средства визуальной обратной связи (например, монитор компьютера). Подобная система может дать возможность людям с нарушениями речи выражать свои мысли и эмоции.

Участники профиля "Беспилотные авиационные системы" будут решать задачу, связанную с контролем зон ЧС с помощью беспилотников.

На школьном и студенческом треке направления "Автоматизация бизнес-процессов" ребятам предстоит создать сервис для автоматизации задач в области образования, который должен упростить работу школьников, студентов, преподавателей, руководства.

Финалисты профиля "Интеллектуальные энергетические системы" создадут прототип гибких энергосистем, способных в любой ситуации эффективно распределять электроэнергию, использовать альтернативные источники и взаимодействовать с рынком мощностей.

Участникам отборочного этапа профиля "Искусственный интеллект" погрузятся в обработку естественного языка (Natural Language Processing). Наработки данной сферы преимущественно используются в бизнесе для построения вопросно-ответных систем, алгоритмы которых лежат в основе поисковых машин, чат-ботов, автоматизации работы колл-центров и технической поддержки.

- Олимпиада Кружкового движения НТИ становится национальной технологической олимпиадой и выходит на уровень комплексной системы подготовки. Работа с участниками не ограничивается несколькими месяцами соревнований, это целая образовательная экосистема, которая выходит широко за рамки школьной программы и охватывает самые перспективные направления на стыке наук, на переднем крае технологий. Это взаимовыгодная история для школьников, школ, вузов, ведущих технологических компаний России - работая вместе, мы сможем готовить кадры с реальным опытом решения инженерных задач и пониманием того, как применять свои опыт и способности наиболее эффективно для общества и страны. Для школьника - это социальный лифт в технологическое будущее, и воспользоваться им может каждый", - подчеркнул лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов.

Победа в большинстве профилей, как и в предыдущие годы, даст участникам возможность получить 100 баллов ЕГЭ, которые принимают ведущие инженерные вузы России. Впервые в этом году один из профилей Олимпиады КД НТИ рекомендован к включению в перечень Российского союза олимпиад школьников как олимпиада I уровня - это профиль "Интеллектуальные робототехнические системы", разработанный Университетом Иннополис. Кроме того, для восьми профилей рекомендован II уровень, еще 13 профилей могут войти в перечень как соревнования III уровня.