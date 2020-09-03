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03.09.2020 15:13
Рубрика: В мире

Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Текст: Ариадна Рокоссовская
Правительство Шотландии готовит план проведения повторного референдума о независимости. У Шотландской национальной партии есть основания полагать, что в этот раз жители проголосуют за выход из Соединенного Королевства.
Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY
Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY

Напомним, что на состоявшемся 18 сентября 2014 года референдуме сторонники независимости Шотландии получили меньше половины - 44,7 процента голосов. То голосование проводилось с согласия британских властей. Бывший тогда премьером Дэвид Кемерон поставил главе Шотландской национальной партии (ШНП) Алексу Сэлмонду условие: ближайшие несколько поколений шотландцев не будут оспаривать эти результаты. Казалось, что на этом вопрос можно считать закрытым на годы и даже десятилетия. Но в 2016 году Великобритания в целом приняла решение выйти из Евросоюза, а в Шотландии 62 процента населения высказались против. Но что значат голоса 5,5 миллиона шотландцев против голосов 55 миллионов англичан?

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Это дало преемнице Сэлмонда Николе Стерджен новые аргументы в пользу повторения референдума. А последовавшая за голосованием за Brexit череда смен правительств страны, неспособность парламента Британии прийти к общему решению о будущем королевства и продолжающаяся по сей день неразбериха в отношениях с Евросоюзом привели к росту числа сторонников независимости Шотландии.

Проведенный британским аналитическим центром YouGov опрос показал, что, если бы референдум прошел в августе этого года, 53 процента жителей высказались бы за выход из Соединенного Королевства. А кризис, вызванный пандемией COVID-19, только укрепил эти настроения и веру в то, что Шотландия в состоянии самостоятельно противостоять всем вызовам. В то время, как британский премьер Борис Джонсон метался от отказа от карантина до полного локдауна, глава шотландского местного правительства Стерджен, пользуясь относительной автономией, твердой рукой ввела эпидемические ограничения. 72 процента шотландцев считают, что она справилась с кризисом, а вот о Джонсоне такого же мнения придерживаются лишь 20 процентов опрошенных.

Неудивительно, что, по данным центра YouGov, 52 процента местных жителей считают, что Шотландия сможет существовать в качестве совершенно самостоятельного государства. Год назад такой точки зрения придерживались лишь 32 процента шотландцев.

Фото: iStock
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В декабре прошлого года Стерджен направила Борису Джонсону обращение, в котором подчеркивается, что выбор, оставаться ли в Соединенном Королевстве или выходить из него, должны сделать шотландцы. "В таком добровольном объединении народов, как Великобритания, ни одна из сторон не может быть заинтересована в том, чтобы наше право выбирать свое будущее зависело от каких-то условий, было ограничено по времени или предоставлялось только один раз", - писала она. И, несмотря на то, что британское правительство ответило ей отказом, а парламент счел очередное голосование нецелесообразным, накануне Стерджен объявила, что референдум все равно состоится. В начале следующего года шотландское правительство представит местному парламенту проект закона, определяющего правовую базу для нового референдума о независимости. Ожидается, что он будет одобрен местными депутатами до мая, на который в Шотландии запланированы очередные парламентские выборы.

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