Синица в руках: почему Китай не стал копировать советский "Квадрат"

Китайские военные во второй половине 80-х годов сумели получить в свое распоряжение советский зенитный ракетный комплекс 2К12Е "Квадрат", известный также под натовским обозначением SA-6.

В Сети появилась фотография, сделанная в то время на одном из испытательных полигонов КНР. Видна пусковая установка с находящейся на ней ракетой.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, с большой уверенностью можно утверждать, что этот ЗРК поставлен из Египта. После ухудшений отношений с Советским Союзом власти АРЕ начали тесно сотрудничать с Китаем в военной области и в знак благодарности делились с ним поставленной ранее СССР военной техникой.

Известно, что таким образом в Поднебесной наладили производство боевых машин пехоты БМП-1. Также туда были отправлены боевые самолеты МиГ-21, МиГ-23, Су-20 и, как теперь оказывается, системы противовоздушной обороны.

Несмотря на определенный интерес к "Квадрату", его все-таки решили не копировать. Да, этот комплекс весьма хорошо показал себя против израильских самолетов в октябрьской войне 1973 года. Однако спустя более чем 15 лет после начала серийного производства он уже был недостаточно современным. Учитывая, что процесс воспроизведения советских технологий, как уже не раз бывало, мог растянуться на долгие годы, к завершению всех работ ЗРК бы полностью устарел.

К тому же в это время в КНР заканчивались работы по HQ-7, который являлся клоном французского комплекса Crotale. По характеристикам он, конечно, уступал "Квадрату", но зато был практически готов. Видимо, поэтому китайцы и предпочли обойтись "синицей в руках".