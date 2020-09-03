Сколько будут стоить апартаменты после изменения их статуса

На сегодняшний день интерес к апартаментам значительно подогрет возможной сменой их статуса. В июне были внесены предложения для изменения законодательства, которые позволят приравнять апартаменты к жилью. Остается подождать осенней сессии и решения Госдумы.

Специально для "Российской газеты" Павел Логачев, коммерческий директор компании "Мосреалстрой", рассказал, что ждет рынок и цены на жилье в случае положительного решения относительно смены их статуса и кратко остановился на основных различиях между квартирами и апартаментами:

- Апартаменты имеют формальный статус нежилого помещения, что означает как минимум невозможность прописаться и повышенные налоги, ставка по которым может варьироваться от 0,5% до 2% от кадастровой стоимости объекта (в случае с квартирами - ставка налога составляет от 0,1% до 0,3%), повышенные коммунальные расходы. Владелец апартаментов должен быть готов к тому, что проект может быть не обеспечен социальной инфраструктурой, поскольку на законодательном уровне для такой недвижимости застройщик не обязан ее строить.

Однако, есть приятные нюансы. В апартаментах можно получить временную регистрацию на 5 лет с возможностью продления, правда только в том случае, если дом имеет статус гостиницы. А вот повышенные тарифы на услуги ЖКХ зачастую нивелируются разницей в цене при их покупке. Если сравнивать одинаковые по характеристикам апартамент и квартиру, то первый будет дешевле на 10-15% в новостройке бизнес-класса, разница в цене в классе комфорт достигает 15-20%. Апартаменты можно купить в ипотеку, оформить на них право собственности, заложить, подарить, сдать в аренду.

Интерес к данному формату со стороны покупателя высок - доля апартаментов в структуре спроса достигла 8-10%. Особенное внимание уделяется лотам с отделкой. С 2017 по 2020 год их доля в Москве выросла с 60% до 90%, при этом наиболее активный скачок наблюдался на объектах смешанного типа, где предлагаются как апартаменты с отделкой, так и без нее. В итоге, доля сделок по апартаментам с отделкой по итогам шести месяцев 2020 года составила около 40%.

Скорее всего, полностью апартаменты к жилью не приравнять, потому что цель нового закона - ликвидировать пробел в законодательстве и придать легальный статус нежилым помещениям, построенным за эти годы (за исключением апартаментов гостиничного типа), где по факту проживают люди. Напомню, понятие "апартаменты" до сих пор не определено ни в одном законе. По своему правовому статусу они находятся в одинаковом статусе с коммерческой недвижимостью, соответственно на них не распространяются нормы жилищного законодательства. Кроме того, собственники не могут пожаловаться на шум от соседей и не застрахованы от появления офиса за стеной.

Даже в случае отрицательного решения по присвоению нового статуса нежилым помещениям в рамках жилого комплекса, максимальными рисками для собственника станут более дорогое обслуживание помещений и повышенные ставки по налогообложению. С одной оговоркой - дом должен быть построен или реконструирован без нарушений действующего законодательства и строительных норм.

На мой взгляд в сентябре можно ожидать следующие варианты развития событий: в законодательстве появится подвид жилого помещения - апартаменты; ставку налога снизят с 1,5-2% до 0,5% (как сейчас по гостиницам); владельцы такой недвижимости смогут получить регистрацию.

Что касается стоимости апартаментов, то в случае принятия закона и придания им статуса жилых помещений, цена на такие помещения в домах комфорт- и бизнес-класса может вырасти на 10-15%. В элит-классе значительной разницы в цене мы не ожидаем. Как правило, в приоритете у потенциальных покупателей такого жилья - локация, качество проекта, имиджевая составляющая.

Тем не менее останется целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить. Среди них: стоимость коммунальных услуг, возможность получения резидентского разрешения на парковку и другие. Существуют нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы нежилое помещение можно было отнести к жилому фонду и занести в перечень недвижимости со льготным налогообложением. Прежде всего, данная площадь должна использоваться исключительно для проживания физических лиц.

Чтобы попасть под льготное налогообложение, в апартаментах не должны быть зарегистрированы юридические лица, а само помещение не может использоваться для предпринимательской деятельности и находиться в аренде.

Что касается объектов редевелопмента, то зачастую они не отвечают каким-либо нормам, относящимся к жилым помещениям. Так называемые апартаменты в стиле лофт могут располагаться в бывших производственных зданиях и не могут быть признаны пригодными для жилья по ряду причин. Такие апартаменты могут так и остаться в статусе нежилых помещений.