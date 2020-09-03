Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 24 по 31 августа выросли на 1 копейку до 45,73 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива осталась неизменной - 48,05 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 выросла на 1 копейку - до 43,15 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 2 копейки - до 46,93 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 5 копеек - 52,94 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Кызыле - на 0,4%. Подорожал бензин в 21 центре субъектов РФ. Сильнее всего в Биробиджане - на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,1%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,4%, а бензин АИ-98 - на 1,7% (рост за неделю 0,1%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина упало на 1,9%, а выпуск дизельного топлива увеличился на 0,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3 и 1,2%, соответственно.