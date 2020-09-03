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03.09.2020 20:35
Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией

Текст: Артур Нанян

Тренерский штаб национальной команды России определился со стартовым составом на первый матч с году - против Сербии в рамках Лиги наций. Встреча на стадионе "Динамо" начнется в 21:45.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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С первых минут у россиян выйдут: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев.

Что касается сербов, то у них в стартовый состав попали: Марко Дмитрович, Страхинья Павлович, Никола Максимович, Никола Миленкович, Неманья Гудель, Дарко Лазович, Филип Костич, Неманья Максимович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович.

В группе 3, в которой выступают россияне и сербы, также примут участие турки и венгры. В параллельном матче сегодня Турция примет Венгрию. А уже в воскресенье команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Венгрией, а сербы встретятся дома с турками.

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