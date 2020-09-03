Стало известно, когда США покинут ВОЗ

США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года. Об этом сообщили в госдепартаменте страны.

"Когда президент (США Дональд - прим. "РГ") Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров​​​. Выход станет действительным 6 июля 2021 года. С момента объявления президента власти США работают над поиском партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой ранее занималась ВОЗ", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

Она также добавила, что до июля 2021 года США отзовут представителей министерства здравоохранения из штаб-квартиры ВОЗ, а также из ее региональных и страновых офисов. Кроме того, отныне участие США в технических встречах организации будет определяться в каждом случае отдельно, отметила официальный представитель.

Напомним, что США вышли из ВОЗ, обвинив ее в якобы сокрытии масштабов пандемии коронавируса, а также бездействии и зависимости от Китая.