Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай заражения COVID-19

Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай местного заражения COVID-19. Об этом сообщил глава департамента эпидемиологического контроля министерства здравоохранения страны доктор Суванначай Ваттханайингчаренчай.

По словам медика, заразился заключенный отделения для осужденных по делам о наркотиках бангкокской тюрьмы "Клонг Прем", который поступил в пенитенциарное заведение 26 августа и находился в 14-дневном карантине перед переводом в общую зону​​​. У заключенного нет симптомов, однако заражение подтвердили два анализа двух различных лабораторий.

Пока неизвестно, где и от кого больной мог заразиться коронавирусной инфекцией, отметил Ваттханайингчаренчай. Сообщается, что заключенный работал диджеем в нескольких увеселительных заведениях Бангкока, расположенных на улице Кхаосан Роуд, на улице Короля Рамы III и на улице Короля Рамы V. В течение последнего года в отношении него шло следствие по обвинению, связанному с нелегальным оборотом наркотиков, а сам пациент находился на режиме временного освобождения под залог. В связи с этим он не имел права покидать страну и, соответственно, в течение всего года за границу не выезжал, рассказал представитель коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда. По словам Ваттханайингчаренчая, из 34 заключенных, находившихся в карантине вместе с заболевшим, ни у одного анализ на коронавирус не подтвердился.

Сейчас на самоизоляции находятся пять членов семьи заболевшего, еще двоих, недавно выехавших из Бангкока в провинцию, эпидемиологические службы пока разыскивают. Также в карантин отправились 20 человек, которые находились в суде вместе с заболевшим, включая судей, прокурора, адвоката, тюремных и судебных охранников и других заключенных.