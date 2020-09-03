Тайфун "Майсак" оставил без света жителей Японии и Кореи

Супертайфун "Майсак" вызвал перебои с электроснабжением на юго-западе Японии. Без света остались 117 тысяч домов на острове Кюсю. Об этом сообщает телеканал NHK. Ливни и ураганный ветер отмечались в префектурах Сага, Кумамото, Фукуока и Нагасаки. Последняя от удара стихии пострадала больше всего.

Сейчас мощный атмосферный вихрь находится над Корейским полуостровом. На острове Чеджудо сильный ветер, порывы которого достигали 50 метров в секунду, повредил линии электропередач. Без света остались почти 30 тысяч домов. В Пусане (второй по величине город Южной Кореи) аварийные бригады устраняют последствия непогоды и пытаются восстановить электроснабжение почти 4 тысяч домов, пишет агентство Yonhap.

Майсак - девятый по счету тайфун, образовавшийся над Тихим океаном в 2020 году.

VIDEO: 🇯🇵 Heavy rains and strong winds lashed #Kumejima Island Tuesday as #TyphoonMaysak swept southern Japan and headed towards South Korea pic.twitter.com/2zAAjmimE0 — AFP news agency (@AFP) September 1, 2020