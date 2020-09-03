Раскрыта тайна древних фигурок, поднятых с морского дна в Израиле

Команда во главе с археологом Меиром Эдри из Института морских исследований имени Леона Реканати при Хайфском университете в Израиле раскрыла тайну загадочных финикийских статуэток, которые были подняты с морского дна еще в 1972 году.

Об открытии рассказывает The New York Times. Большое количество финикийских артефактов, в основном глиняных статуэток, было обнаружено в 1972 году. Необычный клад находился на морском дне у побережья Израиля. Это была одна из первых важных находок морских археологов.

Со дна были подняты сотни статуэток и керамических сосудов. Там же нашли остатки финикийского корабля. Было установлено, что он затонул около 2500 лет назад. В 1970-е годы ученые предположили, что артефакты были грузом, который перевозился на погибшем корабле. На этой версии археологи и остановились, а сами артефакты с тех пор хранились в музее и не изучались.

И только сейчас команда Эдри провела детальный анализ этих предметов. Результаты заставили пересмотреть гипотезу о кораблекрушении. Оказалось, что артефакты были изготовлены в разные эпохи и пролежали на дне разное время. В лаборатории были изучены тысячи черепков глиняной посуды и около 300 статуэток. Они оказались совершенно разными по стилю. Сложно представить, чтобы артефакты различных эпох оказались бы в одном месте в результате единственного события - кораблекрушения.

Анализ показал, что статуэтки и сосуды буквально накапливались в море в течение примерно 400 лет - между VII и III веками до нашей эры. Это привело ученых к выводу о том, что артефакты могли быть подношениями богам. Вероятно, это была часть древнего культа, посвященного мореплаванию и плодородию. Доктор Эдри отметил, что большинство фигурок имеют атрибуты, связанные с фертильностью, деторождением и беременностью.

По его словам, многие фигурки имеют символы, связанные с Танит - богиней финикийского пантеона и главной богиней Карфагена. На других были обнаружены дельфины, также символизирующие связь с Танит. Некоторые скульптуры изображали беременную женщину, несущую ребенка.

Доктор Эдри предположил, что последователи культа плодородия периодически могли приплывать в эту область специально для того, чтобы бросить свои подношения в воду. Вероятно, фигурки могли изображать конкретных людей. Например, у некоторых статуэток правая рука лежит вдоль тела, а левая поднесена ко рту. Это могло означать некую клятву в обмен на божественную милость, гарантирующую безопасное морское плавание.

В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что финикийцы были мощнейшей морской торговой культурой. Их суда доминировали в Средиземном море, а их первые города-государства возникли почти 5000 лет назад. Эта культура достигла своего расцвета за тысячелетие до того, как Карфаген был разрушен Римом.

Кстати, в 1970-е годы найти археологическое сокровище на морском дне помог случай. На черном рынке древностей начали появляться финикийские статуэтки. Ученые нашли продавца и убедили его рассказать, откуда взялись предметы. В результате сотни статуэток и амфор были обнаружены в месте под названием Шавей-Цион у побережья западной Галилеи.