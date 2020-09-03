Театральные залы разрешили заполнить на 70 процентов

Российские театральные залы разрешат заполнить на 70 процентов. Об этом на видеоконференции министров культуры стран БРИКС заявила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Сейчас у нас заполняемость залов на 50%. Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября заполнить их на 70%, но с обязательным ношением масок и перчаток", - сказала Минилова.

Напомним, что ранее именно с таким предложением Министерство культуры РФ и специально созданная рабочая группа обратились к Роспотребнадзору. Как пояснила тогда министр культуры Ольга Любимова, окончательное решение за местными властями, которые будут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Она также напомнила, что семья (или просто компания) до пяти человек может садиться вместе, а одиночные зрители должны занимать ряд через место.