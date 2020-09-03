С середины XIX века и до наших дней энергией развития человечества выступают углеводороды. Наша жизнь, промышленность, инфраструктура базируются именно на них. Все технологические процессы вокруг нас так или иначе создаются, выращиваются, трансформируются при использовании энергии углеводородов. Казалось бы, нелогично отказываться от всего лучшего, созданного учеными в технологиях двигателей внутреннего сгорания и реактивных турбин.

Однако желание человечества к изменению жизненного уклада порой принимает причудливые формы, более напоминающие сектантство и средневековое религиозное стоичество. Общеизвестно, что мясо полезно для человека. Однако отдельная часть человечества сознательно исключает продукты животного происхождения из своего рациона, заменяя его растительной пищей. Схожим представляется добровольный отказ человечества от результатов технического прогресса, сверхъемких энергетических продуктов.

Нефть и газ, буквально "белок жизни", "соль земли", наиболее ценные продукты индустриального общества, вдруг стали в глазах "энергетических веганов" ископаемым топливом, от которого срочно необходимо отказаться в пользу возобновляемых источников энергии. Но если в генерации энергии станет преобладать энергия солнца, ветра или воды, то бесценные компоненты нефти и природного газа полностью пойдут в нефтехимию и производство пластиков и полимеров, удобрений и продуктов питания.

Впрочем, нефтегазовая индустрия сама загнала себя в угол. Совершенствование технологий разведки и добычи с 1950-х годов, различного рода сложные дорогостоящие морские платформы с огромным количеством инженерных работ постепенно увеличили стоимость добычи одного барреля нефти. Мировая цена на углеводороды росла, одновременно с развитием поиска и добычи сланцевой нефти и газа шло удешевление технологий бурения и добычи в США. Результатом стала возможность организации быстрого поиска и добычи нефти и газа в мире. Увеличилось предложение, маятник качнулся, весы наклонились, коронавирус, ожидание экономического кризиса, цена стоимости углеводородов обвалилась. "Энергетические веганы" считают, что углеводороды перешли в разряд обыкновенного объемного продукта, такого, как песок, уголь или лес, которые каждый может добывать и транспортировать. Также большинство "прогрессивных голосов" Северо-Западной Европы, как, впрочем, и у нас, считают, что в ближайшее время нас ждет дальнейшее удешевление стоимости добычи и транспортировки углеводородов.

Разумеется, это не так. Мир по-прежнему работает, живет и путешествует на двигателях внутреннего сгорания. Генерация тепла, холода, движение, электроэнергия так или иначе связаны с сжиганием углеводородов. Когда "неожиданно" наступит по-настоящему холодная зима, то запас танкеров в море и хранилищ нефти и сжиженного газа исчезнет за 6 месяцев. Это неизбежно приведет к росту цен на энергоносители.

Сегодня государство не должно финансировать масштабные поисковые работы, как это было во времена СССР

Ключевым фактором успеха стала себестоимость добычи. Бояться этого не стоит, этим необходимо управлять. Применяемые технологии поиска и добычи углеводородов должны быть ультрасовременными, а также и ультрадешевыми. Иначе это все бессмысленно и не будет работать, продаваемый товар в этом случае не будет конкурентным на мировом рынке.

С чего нужно начинать? С изменения структуры запасов, максимально низкой себестоимости поиска и добычи одного барреля нефти. Российская Федерация имеет все возможные преимущества и фору для этого. Суша в отличие от моря всегда надежнее и дешевле для организации поиска и добычи. Высокодебитные месторождения, находящиеся в доступных районах с действующей инфраструктурой добычи и транспортировки, являются ключом к низкой стоимости.

Проблема в том, что поисковые подрядные работы заказываются ВИНК, а не государством. А нынешний год для компаний оказался тяжелым, так же как и для индустрии в целом. Сложно надеяться, что возрастет количество или стоимость поисковых работ, а на фоне инфляции и усложнения мировой экономики, скорее всего, нас ждет сокращение объемов заказов и стоимости работ. Стали остро необходимыми принципиально иная система поиска и добычи углеводородов и ее практическая рыночная мотивация.

Государство не должно и, главное, не в состоянии финансировать масштабные поисковые работы, как это было в СССР. Это ошибка. На это нет и не будет ни денег, ни людей. Только построение простой работающей системы, основанной на частной инициативе, способно освоить неоткрытые колоссальные природные богатства России. Речь идет не только об углеводородах. Необходимо обозначить четкие, неизменные правила частного внутреннего и внешнего инвестирования, гарантирующие инвестору справедливые права на результаты его вложений. Нужна новая, логичная, отражающая реальное положение дел система формирования запасов углеводородов, принимаемая финансовыми институтами в России и за рубежом.

Существующую проблему восполнения запасов углеводородов можно решить путем вовлечения в процесс максимального числа участников. Для этого необходима новая модель организации поисковых работ - "Мультиклиентский поиск". Так или иначе, неизбежен ввод одной из форм мультиклиентского поиска, которым были открыты большинство результативных месторождений в мире на шельфе и на суше. Мы являемся свидетелями поисковой технологической революции. Масштабный поиск новых залежей углеводородов станет доступнее без потери информативности и качества исследований.

На примере нашей организации "ГЕОТЕК Сейсморазведка" после проведения ряда опытных работ стало понятно, что поиск возможно осуществлять малыми, мобильными подготовленными группами, своего рода геологическим спецназом. Мобильный, малочисленный поисковый отряд, оснащенный легкими вездеходами, компактными буровыми станками, сверхмощными импульсными источниками, современным собственным бескабельным регистрирующим оборудованием, использующий дроны для лазерного сканирования местности, технологию Слалом с объездом деревьев (без рубки), технологию Глайд (регистрация в движении). Это увеличивает производительность, объем поисковых работ с уменьшением риска для людей и сохранения лесного богатства РФ. При этом в отличие от обычной тяжелой партии в 500 человек выполняется аналогичный или даже превышающий объем поисковых исследовательских работ, а их стоимость падает.

В свете последних событий, связанных с карбоновым налогом, исключения лесопорубочных работ наглядно демонстрируют намерение РФ сохранить в первозданном виде "легкие планеты", данные нам природой. Это неизбежно должно быть оценено в качестве размена в переговорах по трансграничному углеродному регулированию.

Совет директоров компании последовательно реализует целеполагание акционера - банка "Открытие", направленное на усиление и экспансию возможностей и навыков организации, подготовку и обучение сотрудников, оптимизацию хозяйственной деятельности компании. В дополнение к уже успешно работающему НТЦ компании в партнерстве с Тюменской областью будет создан обучающий опытный полигон для отработки и обучения современных технологических решений. В процессе создания R&D-центр, направленный на разработку своего программного продукта и облачных технологий.

Убежден, что углеводороды в том или ином виде будут использоваться человечеством вечно. В преддверии профессионального праздника Дня нефтяника, обращаясь к хранителям подземных богатств России, хочу выразить им благодарность и признательность за вклад в энергию развития нашего государства.