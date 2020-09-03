Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург"

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль продолжит карьеру в немецком "Фрайбурге", за который он будет выступать на правах аренды.

О переходе голландского футболиста из "Спартака" во "Фрайбург" сообщил официальный сайт красно-белых. Арендное соглашение с экс-игроком голландского АЗ заключено на год с возможностью продления еще на сезон.

В составе "Спартака" Тиль выступает с 2019 года, когда был куплен за сумму около 15 млн евро. Всего в столичной команде он провел 24 матча и забил 2 гола.

В настоящее время Тиль восстанавливается после повреждения, полученного в матче против "Арсенала".