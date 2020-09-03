Новости

Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 21:05
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 21:03
Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях 21:03
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией 20:35
Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург" 20:25
Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза 20:20
Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон 20:08
Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы 20:07
Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение 19:59
В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории 19:41
В Москве возобновят работу конгрессов и выставок 19:37
В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
В Манчестере появился памятник жителям блокадного Ленинграда и красноармейцам 18:02
Матвиенко поддержала идею о стандарте благополучия человека в Ростовской области 18:00
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора" 17:54
Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе 17:52
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 20:25
Рубрика: Спорт

Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль продолжит карьеру в немецком "Фрайбурге", за который он будет выступать на правах аренды.

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
РФС признал ошибочным назначение пенальти в матче "Ротор" - "Спартак"

О переходе голландского футболиста из "Спартака" во "Фрайбург" сообщил официальный сайт красно-белых. Арендное соглашение с экс-игроком голландского АЗ заключено на год с возможностью продления еще на сезон.

В составе "Спартака" Тиль выступает с 2019 года, когда был куплен за сумму около 15 млн евро. Всего в столичной команде он провел 24 матча и забил 2 гола.

В настоящее время Тиль восстанавливается после повреждения, полученного в матче против "Арсенала".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы

Главное сегодня

В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон