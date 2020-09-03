Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками.

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", - цитирует РИА Новости документ. Данные меры должны коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона.

В ближайшие две недели Белый дом определится с тем, как министерства должны будут отчитаться о деньгах, расходуемых на эти города. В течение месяца будут подготовлены предложения об их лишении федеральной помощи. Генпрокурору предписано официально опубликовать список городов - "зон анархии".

В меморандуме также отмечается, что некоторые власти на местном уровне "способствовали насилию и разрушению", не реализуя законы, лишая полномочий или финансирования полицейские управления и отказываясь принять помощь со стороны федеральных правоохранительных органов.

Волна протестов прокатилась по США с конца мая. Демонстранты требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов протесты переросли в массовые беспорядки. Трамп уже назвал эти акции не "мирным протестом, а на самом деле внутренним террором".