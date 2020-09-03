У первых участников испытаний второй вакцины от COVID-19 выработался иммунитет

У всех девяти добровольцев, которые приняли участие в первом этапе испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", выработался иммунитет, сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре. Как пояснили в ведомстве, участники клинических исследований были привиты двукратно с интервалом в 21 день. Второй раз препарат им ввели 1 сентября, в этот же день они покинули стационар.

Во втором этапе испытаний вакцины центра "Вектор" принимают участие 100 человек. В Роспотребнадзоре подтвердили, что у большинства добровольцев нет вообще никаких побочных реакций на прививку, только в шести случаях отмечалась болезненность в месте инъекции. Испытания начались в августе и завершатся к концу сентября, после этого вакцину зарегистрируют в ускоренном режиме, параллельно начнётся третий этап её клинических исследований.

Это будет уже вторая зарегистрированная отечественная вакцина. При этом в самом центре "Вектор" утверждают, что она "принципиально отличается от препарата НИЦ им. "Гамалеи"", для ее создания применялись технологии, которые использовались для вакцины против вируса Эбола.